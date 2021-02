Sebagai salah satu sosok desainer mode senior di Indonesia, pengalaman dari sosok perancang Ali Charisma memang tak perlu diragukan.

Desainer Ali Charisma merupakan ketua dari Indonesia Fashion Chamber yang telah 18 tahun menggeluti bidang retail dan ekspor selama 15 tahun. Dia berhasil merambah pangsa pasar luar negeri, antara lain Italia, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Perancis, Yunani, Inggris, Spanyol, Jerman, Rusia, Arab Saudi, Kuwait, China, Korea, dan Jepang.

Di masa pandemi Covid-19, Ali merilis lini keduanya, Acharisma By Ali Charisma, yaitu lini untuk busana ready to wear untuk kategori urban wear hingga resort wear yang mengusung konsep sustainable fashion (fesyen berkelanjutan) dengan menggunakan bahan-bahan natural, salah satunya material viscose buatan Indonesia dan zero waste.

Ali menyebutkan, lini sustainable fashion ini hadir sebagai upaya dirinya untuk merebut pangsa pasar Indonesia dengan produk lokal di tengah gempuran produk fesyen impor.

“Ini fokus yang ke sustainable, terjangkau tapi kualitasnya bagus sehingga produknya awet dan fokus ke kelas menengah ke bawah. Mencoba merebut pasar indonesia dengan barang lokal. Harapannya bisa kurangin dominasi produk impor yang masuk ke Indonesia,” jelas Ali, dalam konferensi pers virtual ‘Sustainability & Charity Event’, Kamis (18/2/2021).

Sejalan dengan komitmen menerapkan konsep sustainable fashion dengan tiga elemen utama di dalamnya yakni people, planet, dan profit, Ali akan mendonasikan kurang lebih 1000 outfit dari koleksi rancangannya yang pernah ia pamerkan di pagelaran busana. Mulai dari outfit kasual, evening/cocktail wear, hingga wedding dress.

Donasi ini difokuskan untuk generasi muda yang membutuhkan busana untuk momen spesial dalam kehidupannya, seperti pertunangan atau pernikahan. Agar koleksi busana tersebut tak hanya stop dan menumpuk di workshop. Tapi bisa dipergunakan lagi, dan jadi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau generasi baru sebagai produsen pakai sustainable fashion ini, konsumen juga akan pakai. Industri fesyen dengan konsep ini juga akan berkembang, ini jadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki generasi kita dan masa depan,” imbuhnya.

Untuk momentum donasi 1000 busana rancangannya, Ali Charisma akan menampilkan kembali koleksi busana tersebut dalam peragaan busana yang bertajuk “Sustainability & Charity Event” yang ditayangkan lewat live streaming selama tiga hari, 26-28 Februari 2021 pukul 16.00 dan 19.00 WIB, melalui YouTube Channel Ali Charisma, Facebook Ali Charisma dan Instagram @alicharismaofficial. Tidak hanya fashion show, acara ini akan menampilkan pula program “Sustainable Fashion Talk” dengan menghadirkan para ahli di bidang sustainability. Contohnya Basrie Kamba, Direktur Asia Pacific Rayon (APR), Melinda Babyanna, Founder the Bespoke Fashion (TBF) Consultant, Tjok Istri Ratna C.S, S Ketua Prodi Desain Mode FSRD Institut Seni Indonesia Denpasar, Shari Semesta, Founder IMAJI Studio; dan Happy Salma. Melalui gelaran ini, diharapkan bisa jadi inspirasi generasi muda, baik yang dari kalangan perancang mode maupun masyarakat awam soal kesadaran dan kepedulian terhadap sustainable fashion dan menjalani sustainable lifestyle untuk kehidupan yang berkelanjutan di masa depan.