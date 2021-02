Doyoung NCT kini tak hanya aktif sebagai Idol, tetapi juga memulai debutnya menjadi aktor. Dia tampil di drama Korea Cafe Midnight Season 3: The Curious Stalker.

Tampan, berbakat, aktif sebagai idol menjadi kelebihan pria bernama lengkap Kim Doyoung ini. Tak hanya itu. Doyoung NCT juga dikenal di kalangan penggemar sebagai salah satu personel NCT yang memiliki gaya berbusana keren.

Sense of fesyen Doyoung yang mumpuni menjadikan dirinya mampu terlihat keren dan boyfriend-able dengan mix and match outfit simpel. Tak perlu berlama-lama, merangkum akun Instagram pribadinya, yuk intip 5 potret gaya OOTD (outfit of the day) simpel ala Doyoung NCT yang bisa menjadi inspirasi gaya.

1. Monokrom





Menampilkan konsep gaya fesyen monokrom, Doyoung memadukan T-shirt putih polos sebagai inner ditumpuk dengan kemeja lengan panjang lengan panjang warna hitam dengan aksen motif kotak-kotak di bagian hemline kancing depan sebagai atasan bersama celana panjang hitam dan sepasang sepatu sneaker Nike warna putih.

2. Topi beret sebagai statement aksesori





Fall look, atau tampilan gaya khas musim semi yang hangat, diperlihatkan oleh pelantun hits Cherry Bomb, Kick It, dan Boss lewat outfit knitwear warna krem yang lembut. Sebagai aksesori statement yang menonjol, Doyoung tak lupa menyematkan topi beret ala Parisian berwarna red burgundy.

3. Kaus oblong





Jika di-mix and match dengan tepat, potongan pakaian super simpel seperti kaus oblong lengan pendek warna putih polos pun bisa terlihat keren. Contohnya padu-padan Doyoung satu ini, memadukan T-shirt putih lengan pendek tersebut bersama baggy pants warna coklat milo dan sepasang sepatu sneaker warna putih. Konsep warna netral dalam satu look tapi tak terlihat membosankan.

4. Long coat

Bergaya di musim dingin, tentu saja outfit wajib seperti long coat jadi salah satu outfit andalan untuk terlihat modis sekaligus agar tubuh tetap hangat. Mengenakan long coat, Doyoung pilih long coat hitam polos beraksen kancing teoppokki yang hits di kalangan anak muda Korea. Tambah trendi dengan tote bag hitam berukuan besar sebagai aksesori statement. 5. Layering kemeja

Hobi pakai kemeja kotak-kotak model lengan panjang? Sontek gaya anti-mainstream Doyoung satu ini, yakni dengan menyampirkan jaket hoodie warna abu-abu di bahu sebagai aksen layering dari kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak yang ia pakai. Tinggal dipasangkan bersama celana panjang warna hitam dan sepatu sneakers putih yang kontras dan menonjol.