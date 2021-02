The Penthouse: War in Life season 2 siap menayangkan episode perdananya. Aktris dan penyanyi cantik, Eugene Kim yang memerankan karakter utama sebagai Oh Yoon He jadi salah satu bintang yang disorot dalam serial drama Korea menegangkan satu ini.

Diluar karakternya sebagai Oh Yoon He, Eugene sendiri selama ini juga dikenal publik luas di Korea dengan visualnya yang tak lekang dimakan waktu meski sudah memiliki dua orang anak dan berusia hampir 40 tahun.

Penasaran seperti apa pesona cantiknya Eugene, bintang serial drama The Penthouse Season 2? Merangkum akun Instagram pribadinya, Jumat (19/2/2021) yuk intip 4 potret cantik aktris Kim Eugene di bawah ini.

1. Cantik alami dari kecil





Mengunggah potret dirinya saat masih berusia 11 tahun baru-baru ini, Eugene memamerkan tampilan kecantikan wajahnya yang alami tanpa polesan, dengan hidung mancung dan sepasang mata bulat besar. Dari kecil sudah cantik ya!

Baca Juga : 5 Potret Cantik Kim Hyun Soo, Pemeran Bae Rona di Serial The Penthouse

Baca Juga : 5 Potret Awet Muda Eugene, Pemeran Oh Yoon Hee The Penthouse

2. Rambut highlight

Eugene tampil fresh dan trendi bak anak-anak muda, dengan gaya rambutnya yang di-styling berwarna coklat kemerahan ditambah highlight warna pink sebagai aksen. Keren bukan?

3. Tampak samping Nah kalau lewat foto ini, kita bisa melihat jelas kecantikan paras visual dan center girl group legendaris S.E.S satu ini. Selain hidungnya yang mancung, tulang pipi tinggi dan dagu yang lancip, terlihat jelas kulit wajah Eugene yang mulus dan sehat. 4. Rambut pendek Tak hanya cantik dengan rambut panjang, Eugene juga tetap terlihat cantik lewat potongan rambut pendek, bergaya bob-cut yang diberi warna dark brown.