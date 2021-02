Banyak masalah kesehatan yang datang saat musim hujan. Terlebih jika terjadi banjir, tentunya kesulitan mendapatkan air bersih dapat menjadi pemicu berbagai macam penyakit.

Karenanya, menjaga asupan makanan saat musim hujan penting untuk dilakukan. Ini karena daya tahan tubuh saat musim hujan cenderung menurun. Karenanya, melansir Rapidleaks India, berikut 5 makanan yang dapat Anda konsumsi saat musim hujan guna menjaga kesehatan.

1. Sup

Sup adalah hidangan yang harus sering dinikmati selama musim hujan. Kebanyakan orang jatuh sakit karena pilek, batuk atau demam. Karenanya, semangkuk sup hangat cukup untuk menghilangkan infeksi dan membuat Anda merasa lebih baik. Buatlah sup dari sayuran segar atau kaldu ayam untuk mengatasi cuaca suram di luar.

2. Almond dan kenari

Kacang almond dan kenari adalah sumber protein yang bagus dan dikemas dengan nutrisi yang diperlukan. Kandungan rendah lemak di dalamnya membuatnya sempurna untuk dikonsumsi sekalipun Anda tengah menjalani program diet.

Mereka juga menjaga kadar gula dan meningkatkan serat pencernaan. Bagian terbaiknya adalah mereka membuat kudapan terbaik karena tidak menambah berat badan.

Kulit dan rambut yang mengalami masalah karena cuaca dingin akibat musim hujan juga dapat diperbaiki dengan mengonsumsi kedua makanan ini.

3. Teh herbal

Teh herbal adalah penyelamat hidup selama musim hujan. Mereka kaya akan antioksidan yang membantu melepaskan racun dari tubuh dan mencegah infeksi dan flu.

Ada berbagai jenis teh herbal yang bisa dibuat seperti jahe, lada hitam, kayu manis, dan kapulaga. Ramuan sederhana yang dibuat dari salah satu bahan ini dapat menyembuhkan flu, batuk, atau demam. Keuntungan tambahannya adalah ini sangat mudah dibuat!

4. Kunyit

Kunyit mengandung antibiotik dan antiseptik alami. Menambahkan ini ke dalam makanan bisa menjadi salah satu cara untuk membantu mengendalikan infeksi.

Kunyit juga dapat diseduh dan diminum untuk menyembuhkan infeksi dan demam sekaligus meningkatkan kekebalan tubuh. Gunakan ini untuk melindungi diri Anda dari penyakit yang kerap menyerang di musim hujan.

5. Labu

Labu adalah makanan kaya akan antioksidan, vitamin A dan C, dan banyak mineral. Mereka membantu pencernaan, mencegah penyakit pernafasan dan meningkatkan kekebalan dan kesehatan kulit orang yang mengonsumsinya.

(DRM)