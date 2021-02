Nama Glenca Chysara mencuat setelah berhasil memerankan sosok antagonis bernama Elsa di Sinetron Ikatan Cinta. Selain berbakat, wanita satu ini juga terkenal modis dalam berpakaian.

Bahkan, ia sempat beberapa kali mengenakan pakaian yang sama dengan artis Korea bernama Seo Ye Ji. Dalam beberapa scene, tampak Glenca mengenakan dress serta aksesoris serupa dengan Seo Ye-ji di drama Korea Its Okay to Not be Okay.

Penasaran seperti apa potretnya? Mengutip akun Instagram @kimjih26 pada Senin (22/2/2021), begini penampilannya.

White hollow dress

Dalam adegan sedang melakukan panggilan di sinetron Ikatan Cinta, Glenca tampak cantik dengan balutan white hollow dress yang dikenakannya. Dress tersebut dilengkapi dengan belt dan juga kancing di bagian depan. Uniknya, dress tersebut juga pernah dikenakan oleh Seo Ye Ji dalam serial Its Okay to Not be Okay.

Baca Juga : 4 Inspirasi Gaya Glenca Chysara, Imut bak Artis Korea

Baca Juga : Sering Nonton Film Korea, Glenca Ikatan Cinta Suka Makanan Grill

Sleeve top pink





Busana warna pink ini sukses membuat penampilan Glenca terlihat manis. Atasan dengan puff sleeve yang dilengkapi kancing depan itu ternyata juga pernah digunakan oleh Seo Ye Ji. Mereka juga sama-sama memadukan atasan tersebut dengan rok panjang bernuansa serupa.

Gaya rambut diikat Kali ini penampilan mereka juga terlihat seperti kembar! Baik Glenca maupun Seo Ye-Ji, keduanya sama-sama mengenakan dress hitam. Tak hanya itu, mereka juga sama-sama mengikat rambutnya ke belakang. Bahkan, kedua artis ini juga mengenakan kacamata hitam! Kompak banget sih mereka. Menggunakan kacamata hitam Ternyata, mereka tak hanya memiliki busana serupa, namun juga aksesorisnya. Lihat saja, kali ini Glenca kembali mengenakan kacamata hitam dengan frame keemasan yang juga pernah digunakan oleh Seo Ye-Ji. Kira-kira, potret mana yang jadi favorit Anda?