Hanya faktor keberuntungan yang dapat membuat Anda sukses tanpa berusaha. Sisanya, Anda benar-benar harus menjadi pekerja keras untuk meraih kesuksesan.

Uniknya, ada beberapa orang yang terlahir dengan naluri pekerja kerasnya. Dan astrologi pun telah mengelompokkan orang tersebut melalui zodiak. Karenanya, melansir Times of India, berikut deretan zodiak yang terkenal pekerja keras. Apa Anda termasuk?

 

1. Capricorn

Orang yang terlahir dengan zodiak Capricorn adalah pecandu kerja yang hebat. Capricorn umumnya membuat karyawan yang memiliki motivasi diri dan ambisius.

Tidak hanya itu, kesabaran dan ketekunan adalah ciri khusus mereka. Begitu mereka menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri, mereka tidak keberatan bekerja hari demi hari untuk mencapainya.

 

2. Aquarius

Begitu Aquarius berkomitmen untuk sesuatu yang mereka sukai, mereka mengalihkan semua fokus dan energi mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut secara sempurna.

Mereka adalah pemimpi dan bahkan mengarahkan pandangan mereka pada tujuan yang tidak dapat dicapai. Mereka umumnya rajin, pekerja keras, dan tidak keberatan melewatkan pesta malam untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

3. Pisces

Pisces cenderung mudah bosan, tetapi jika sesuatu menarik minat mereka, dedikasinya tidak mengenal batas. Mereka bermimpi besar dan merupakan orang-orang yang memiliki motivasi diri yang muncul dengan ide-ide out of the box untuk menyelesaikan setiap masalah.

4. Aries

Orang-orang yang termasuk dalam tanda api ini adalah pekerja yang ambisius, cerdas, dan antusias. Mereka umumnya bermimpi menjadi super kaya dan karenanya, tidak masalah jika mereka harus bekerja tengah malam.

Namun, mereka benci didominasi oleh siapa pun dan bekerja paling baik ketika mereka memiliki kekuatan pengambilan keputusan di tangan mereka sendiri.

5. Scorpio

Scorpio adalah visioner dan umumnya bersemangat tentang tugas apa pun yang diberikan kepada mereka. Faktanya, mereka dapat mengesampingkan segalanya, termasuk kehidupan pribadi mereka, untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri.

6. Taurus

Taurus pada dasarnya bisa sedikit keras kepala, dan umumnya puas hanya ketika mereka merasakan pencapaian dalam apa pun yang mereka lakukan. Karenanya, mereka tidak keberatan untuk lembur tengah malam untuk bekerja lebih keras daripada yang lain.

7. Cancer

Cancer mungkin disebut malas oleh banyak orang, tetapi mereka memiliki pendekatan metodologis untuk setiap tugas yang mereka lakukan.

Mereka dapat melakukan banyak tugas tanpa menjadi stres dan bekerja berjam-jam dengan kecepatan mereka sendiri. Orang yang lahir di bawah tanda bintang ini cukup produktif, dan bekerja keras untuk mencapai target mereka tanpa membicarakannya.

