Sinetron Ikatan Cinta kian digandrungi masyarakat, sehingga banyak tren tercipta. Salah satunya gaya rambut Aldebaran yang diperankan Arya Saloka kini jadi tren di masyarakat.

Arya Saloka (pemeran Aldebaran) yang jadi idola baru ibu-ibu juga disukai kaum adam. Salah satunya karena gaya rambut Aldebaran yang menarik dan bisa jadi inspirasi.

Belakangan ini beredar tren rambut gaya Aldebaran di kalangan masyarakat khususnya pria. Rambut keren bergaya side part atau belah pinggir ala Aldebaran banyak diminati.

Banyak pria yang akhirnya datang ke tukang cukur rambut sambil membawa foto mas Al untuk ditiru gayanya. Salah satunya warga Bandung bernama Wendi Taufik yang mendatangi tukang cukur langganannya untuk mendapat potongan rambut mas Al yang tengah hits.

Bagi tukang cukur yang sudah berpengalaman, gaya rambut side part atau belah pinggir ala Aldebaran tidaklah sulit. Namun ada beberapa hal teknis yang harus jadi perhatian, utamanya tingkat ketipisan dan ketinggian rambut bagian samping. Satu hal lagi yang jadi perhatian adalah cukuran rambut bagian depan agar mendapat hasil cukuran yang sempurna.

Berminat untuk mencoba juga? Berikut Okezone rangkum tutorial gaya rambut Aldebaran untuk Anda :

1. Untuk membuat pola agak ke atas dengan cara lurus menggunakan alat cukur Comp 3 dan sisir.

2. Buat bagian pinggir rambut tidak terlalu tipis seperti Aldebaran. Bagian pinggir yang sudah jadi itu tetap memiliki connector khas gaya rambut side part yang berbentuk agak kotak.

3. Kemudian dilanjutkan pada bagian depannya.

Untuk mendapat bentuk dan sisiran yang sempurna, tidak hanya terdapat pada proses cukurnya saja. Perlu diperhatikan juga cara menyisir yang tepat.

Pertama, sisir bagian depan ke bawah. Kemudian pisahkan rambut bagian depan dengan cara sisir ke arah belahan yang diinginkan. Terakhir, tarik rambut bagian depannya ke arah atas untuk mendapatkan bentuk side part yang sempurna.

Tren gaya rambut Aldebaran ini juga mendapat tanggapan dari seorang pengamat mode, Sonny Muchlison. Dia menjelaskan sekarang yang sedang dicari adalah wajah yang benar-benar lokal tapi memiliki keistimewaan. Nah, di sinilah si Arya ini mendapat posisi di hati penonton Sinetron Ikatan Cinta.

“Kalo daya pesonanya seorang Arya dia memang dari awal sudah memiliki pesona sendiri. Mau didandanin atau dipakein kayak apa aja no problem at all. Gak ada masalah gitu yang penting adalah bagaimana cerita ini bisa memberikan satu poin bahwa Indonesia juga punya etiket cara berbusana yang ditampilkan lewat sinetron,” tambah Sonny Muchlison.