Kesuksesan besar lini kosmetik dan skincare yang dibangun dua putrinya, Kim Kardashiand dan Kylie Jenner sepertinya memang menginspirasi Kris Jenner untuk mengikuti jejak dua anak terkenalnya tersebut.

Dari laporan E! News, sebagaimana dikutip Fox News, Selasa (23/2/2021) mom-manager, otak dari klan keluarga Kardashian-Jenner, Kris Jenner akan terjun ke industri kecantikan lewat lini kecantikan miliknya sendiri.

Dari dokumen-dokumen yang dihimpun oleh E! News awal Februari ini, dalam upayanya membangun bisnis produk kecantikan, Kris diketahui sudah mempatenkan Kris Jenner Beauty, Kris Jenner Skin dan Kris Jenner Skincare.

Namun belum diketahui jelas, apakah Kris akan mendebutkan produknya sendiri bernaung di bawah satu brand yang sama, atau dengan kategori yang terpisah.

Bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu disebutkan akan menghadirkan berbagai variasi produk perawatan kecantikan. Sebut saja mulai dari lotion, produk perawatan kuku, bulu mata palsu, kosmetik, produk perawatan rambut, sampai parfum.

Industri kecantikan bukan hal asing bagi wanita 65 tahun tersebut, pasalnya Kris lah yang disebut sebagai ‘otak’ di belakang kerajaan bisnis kecantikan Kylie Cosmetics milik anak bungsunya, Kylie Jenner.

Tak hanya itu, Kris juga diketahui punya andil besar dalam mengembangkan lini kecantikan dari Kim Kardashian, KKW Beauty.

Sejauh ini, Kris Jenner sendiri belum secara terbuka mengonfirmasi lini kecantikan dengan namanya tersebut.

(DRM)