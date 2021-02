MOISTURIZER berbahan alami tak hanya berbahan dasar tumbuhan. Ada juga skincare berbahan dasar ikan laut.

Manfaatnya juga tak kalah baik untuk kesehatan kulit. Skincare ini juga sangat cocok untuk segala macam jenis kulit.

Nah, dalam perawatan wajah mengapa moisturizer sangat penting? Dilansir dari Instagram Somethincofficial, area tubuh yang paling sering sensitif terhadap perubahan lingkungan adalah kulit wajah, telinga, leher, dan dada.

"Area kulit ini juga melepaskan sel lebih cepat daripada bagian tubuh lainnya dan oleh karena itu membutuhkan kelembapan untuk memperbaiki dirinya sendiri," tulis keterangan tersebut.

Pelembap adalah langkah dasar & penting dalam rutinitas perawatan kulit karena mengunci kelembapan kulit sepanjang hari. Melembapkan setiap hari juga dapat mengurangi kemungkinan munculnya kekeringan atau sifat berminyak yang ekstrem.

"Last but not least, moisturizer bisa menjadi penyelamat kulit," imbuhnya.

"Moisturizer gel ini baik untuk kulit berjerawat, kulit berminyak, kulit sensitif, kulit berkerut, barrier kulit, hingga kulit normal," lanjutnya.

Sementara itu, kombinasi bahan ikan laut dan kandungan lain dalam skincare ini, cenderung membuat kulit Anda akan lebih mudah mendapatkan nutrisi.

"Cream-gel texture ini dapat menyerap dengan cepat dan memberikan nutrisi, serta memproteksi kelembapan kulit," jelas Irene Ursula, yang juga Founder Somethinc dan Beautyhaul ini.