KOTA New York selama ini familiar biasa dijuluki sebagai The Big Apple, lengkap dengan imej sebagai kota yang tak pernah tidur karena dinamis dan hiruk pikuk.

Tapi di luar dari julukan yang menempel selama ini, nyatanya New York merupakan ikon dari kehidupan yang mewah dan menjadi kota pilihan bagi kaum jetset. Banyak orang-orang yang tinggal di New York merupakan orang-orang kaya.

Sebagaimana dilapor Ny Post, menurut hasil survei Mansion Global, New York merupakan kota dengan jumlah pemilik rumah individu terbesar dengan kekayaan bersih ultra-tinggi, paling tidak USD30 juta atau sekira Rp423,3 miliar lebih.

Dalam studi berjudul “Spotlight on the World’s Leading Markets for the Wealthy: Residential Real Estate 2021,” disebutkan per Desember 2020 ada sekitar 24.660 orang di New York yang memiliki jumlah kekayaan bersih minimal USD30 juta atau lebih, yang menjadikan kota satu ini sebagai tempat tinggal utama atau pilihan kedua.

Hasil studi tersebut juga menyebutkan kota-kota lainnya di dunia yang menempati daftar peringkat. Di peringkat kedua ada Los Angeles, yang merupakan rumah bagi 16.295 orang terkaya.

Selanjutnya ada London dengan 14.485 orang di posisi ketiga, disusul oleh Hong Kong sebanyak 14.235, dan Paris di peringkat kelima dengan raihan 7.035 orang.

(mrt)