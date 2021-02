Spekta Show Top 8 ajang Indonesian Idol Special Season rampung digelar secara live dari Studio RCTI di Kebon Jeruk Jakarta Barat, Senin malam (22/02/2021). Namun, kemeriahan ajang pencarian bakat bergengsi di tanah air ini benar-benar susah dilupakan bagi para Idol Lovers. Makin seru dengan menampilkan 8 kontestan yang tentunya harus melewati setiap tantangan untuk melangkah ke panggung Idol selanjutnya.

Mengusung tema tantangan Night of The Divas tentu membuat para kontestan berusaha menampilkan performa se-apik mungkin untuk mencuri perhatian para judges dan audience. Kita pun dibuat begitu menikmati lagu-lagu yang dibawakan oleh kontestan yang pernah dipopulerkan para diva Indonesia maupun Internasional . Ini dia Moment Extra dari Spekta Show Top 8 yang bikin susah move on.

Spektakuler Night of The Divas

Indonesian Idol senin kemarin dibuka dengan penampilan anggun dari Kirana yang membawakan lagu 'Jangan Hilangkan Dia' yang dipopulerkan oleh salah satu diva kebanggaan Indonesia dan juga salah satu juri di Indonesian Idol, Rossa. Penampilan finalis termuda di ajang Indonesian Idol Special Season itu pun mendapat dua standing ovation dari Maia Estianty dan sang diva, Rossa.

Sementara itu, Azhardi juga tampil mempesona tatkala ia membawakan lagu dari diva Internasional , Adele yang berjudul 'Make You Feel My Love'. Meski ada beberapa kritik dari juri, tetapi Rossa menyukai penampilan Azhardi yang sangat berbeda dari Adele, penyanyi aslinya.

“Aku menyukai suara kamu. Suara kamu itu berat, yang biasanya mendengar suara Adele ada cempreng-cemprengnya . Di kamu jadi nggak ada. Ini bisa jadi lagu kamu dan menghilangkan karakter Adele-nya,” ujar Rossa.

Tak kalah outstanding malam itu adalah penampilan dari Jemimah yang membawakan ‘Pertama’ lagu legendaris yang dipopulerkan oleh Reza Artamevia. Seperti biasa, Jemimah sangat riang dan atraktif saat bernyanyi sehingga membuat para juri juga ikutan bergoyang. Ari Lasso bahkan mengaku seperti tersihir menyaksikan performance Jemimah malam ini. Begitu pula Guest Judge, Kaka Slank juga sangat terhibur dengan penampilan keren Jemimah.

Foto: Dok. Instagram @indonesianidolid

Menurutnya, Reza memancarkan aura sexy saat menyanyi, sementara Jemimah pun punya aura sexy-nya sendiri saat membawakan lagu ini, sehingga Jemimah memang punya karakternya sendiri yang berbeda dari penyanyi aslinya.

“Indonesian Idol harusnya mengeluarkan penyanyi seperti kamu, bisa nyanyiin banyak lagu macam-macam dan tetap enak,” ucap Kaka Slank.

Kemeriahan pun masih berlangsung dengan performa manis dari Fitri yang membawakan lagu Agnez Mo berjudul ‘Tanpa Kekasihku’. Penampilan Fitri pun membuat para juri terpesona. Coba saja simak apa kata Maia Estianty, yang beranggapan bahwa Fitri memiliki keahlian yang luar biasa, yaitu teknik whispering (berbisik) yang bagus. Judika pun setuju dengan komentar Maia yang berpendapat Fitri adalah kontestan yang memiliki skill menyanyi paling lengkap.

Lain Fitri, lain Rimar. Rimar pun tak kalah menyajikan performa terbaiknya tadi malam dengan membawakan lagu ‘Without You’ Mariah Carey. Rossa mengatakan, kemampuan bermain nada dan bernyanyi Rimar sangat luar biasa dan di atas rata-rata.

Indonesian Idol Spekta Show Top 8 makin meriah dengan penampilan epik dari kontestan yang baru-baru ini videonya menyabet ranking 1 di YouTube dan viral di media sosial, siapa lagi kalau bukan Melisa. Perempuan asal Surabaya ini membawakan lagu ‘Mencintaimu’ yang dipopulerkan oleh Diva Pop Indonesia, Krisdayanti. Sentuhan musik jazz romantic juga menambah ‘syedaaap’ aksi panggungnya. Selain kualitas vokal dan iringan musik yang membuatnya tampil maksimal, Melisa tampil semakin stunning dengan gaun putih yang membalut tubuhnya.

“Melisa kali ini membawakan dengan aransemen berbeda, jazz romantic, yang berbeda sekali dengan versi aslinya. Melisa terbukti bisa membawakan berbagai genre musik dengan enak dan nikmat tiada tara,” ucap Maia.

Sementara itu, Mark juga tak kalah memukau seperti pada performance sebelumnya. Meski Ari Lasso berpendapat Mark memiliki kelemahan pada diafragma, tetapi penampilan Mark membawakan lagu ‘The One That Got Away’ dari Katy Perry tetap mendapat pujian dari Judika.

Para kontestan malam itu memang tampil dengan kemampuan terbaiknya. ‘My Heart Will Go On’ dari Celine Dion yang dibawakan oleh Anggi sukses menutup Spekta Show Top 8. Penampilan Anggi menutup dengan manis Indonesian Idol malam itu.

“Anggi sukses menutup Spekta Show ke-6 dan berhasil dapat sesuatu yang klimaks. Walaupun nggak ada standing ovation, bukan berarti kamu nggak spektakuler. Tapi Spekta Show kali ini ditutup dengan lagu Celine Dion, kamu bagus,” ujar Kaka Slank.

Malam Spesial dengan Kehadiran Aespa

Selain penampilan ke-8 kontestan, Indonesian Idol Special Season kali ini semakin spesial dengan kehadiran girlband asal Korea Selatan, Aespa. Pertama kalinya grup K-Pop hadir dan menghibur para Idol Lovers. Tak hanya bernyanyi, mereka juga diwawancarai oleh Boy William selaku host . Giselle mengaku, ia dan teman-temannya turut menonton Indonesian Idol.

Foto: Dok.Twitter @OfficialRCTI

Pesona Aespa membuat histeris para fans-fans nya di tanah air melalui video streaming. Dengan membawakan lagu Black Mamba Aespa menyapa fans di Indonesia. Aksi Karina, Winter, Giselle, dan Ning Ning ini menjadi salah satu moment extra selama Indonesian Idol Special Season berlangsung.

Uniknya, selain tampil memanaskan panggung spekta show , para personil Aespa juga melontarkan komentarnya terhadap penampilan para finalis. "Kami suka Indonesian Idol meskipun tak mengerti bahasanya dan kami suka menyaksikan penampilan kontestan dengan suara yang indah," kata Giselle.

Dia juga mengaku menyukai penampilan Jemimah saat menyanyikan lagu 'I Dont Wanna Miss A Thing' dari Group Band Aerosmith.

Sementara itu, Winter, personel Aespa lainnya mengaku mendukung seluruh kontestan Indonesia Idol Special Season. Dia juga ingat penampilan dari Melisa dan Anggi.

"Kami tidak punya satu (nama kontestan). Tapi kami mendukung semua kontestan, kami juga mengingat beberapa penampilan. Aku ingat Willow dari Melisa dan Someone You Loved dari Anggi," ungkap Winter.

Di sisi lain, Ning Ning mengaku menyukai penampilan Rimar saat menyanyikan lagu 'Reflection'. "Aku suka Rimar ketika dia menyanyikan dengan baik lagu dari Christina Aguilera berjudul 'Reflection'. Rimar memiliki suara yang indah dan aku menyukainya," katanya.

Keseruan Indonesian Idol Spekta Show Top 8 juga dibumbui dengan bercandaan khas para juri. Mereka saling meledek satu sama lain sehingga menghibur para Idol Lovers dan membuat para kontestan lebih rileks saat tampil.

Apresiasi Artis untuk Kontestan

Keseruan Indonesian Idol Top 8 Show rasanya hampir tak ada habisnya. Selain membuat histeris para fans karena wawancara langsung dengan para personel Aespa, Boy William sang host juga sempat membuat Jemimah tersipu-sipu. “Jemimah gadis viral, gadis trending” kata Boy. Jemimah memang saat ini tengah menjadi gadis viral di media sosial. Selain performance-nya yang jagoan di atas panggung, perempuan asal Depok ini juga mempopulerkan Jemimah Challenge yang telah diperagakan kalangan milenial dan juga para artis.

Jemimah pun mendapat apresiasi dan dukungan dari Noah karena telah menyanyikan 'Separuh Aku' dengan keren. Tak hanya Jemimah, Fitri pun mendapat support dari Giring Ganesha karena Fitri telah membawakan lagu ciptaannya, 'Bila Aku Jatuh Cinta'.

Melalui akun Instagramnya, @giring, ia mengunggah video Fitri saat menyanyikan 'Bila Aku Jatuh Cinta'.

“Salute untuk @fitrixnv dan terima kasih menghargai karya saya yang saya ciptakan waktu berumur 17 tahun jauh sebelum Nidji berdiri. Yang jelas kamu membawakan lagu ‘Bila Aku Jatuh Cinta’ menjadi seperti sebuah lagu baru dan seperti lagu yang memang diciptakan untuk kamu miliki. Terus berkarya Fitri dan menangkan hati masyarakat Indonesia dengan suaramu yang indah. God Bless You,” tulis Giring di captionnya.

Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Sampai Jumpa, Fitri

Di balik kemeriahan dan momen-momen istimewa, setiap Spekta Show tetap harus ada kontestan yang pulang. Tak disangka ternyata Fitri harus tereliminasi kali ini. Meski memiliki suara emas dan skill bernyanyinya tak diragukan lagi, namun hasil vote Fitri yang paling rendah harus diterimanya dengan lapang dada.

Di minggu-minggu sebelumnya, Fitri tak pernah mengecewakan. Ia selalu melewati setiap tantangan dengan spektakuler, bahkan Fitri pernah menerima standing ovation karena selalu berhasil membawakan lagu versi dirinya dengan teknik vokal yang luar biasa.

Seperti tadi malam, Fitri tampil memukau dengan lagu 'Tanpa Kekasihku' dan mendapat pujian dari para juri. Suasana perpisahan memang mengharukan, tetapi Fitri pulang dengan kehormatan karena sesungguhnya para finalis yang bisa tampil di Spekta Show adalah yang terbaik dan kini setelah mendapat pengalaman di panggung Indonesian Idol, peluang Fitri untuk menjadi penyanyi profesional di industri hiburan semakin terbuka lebar. Eitss, tapi kalau kamu kangen sama Fitri, jangan lupa ya nonton RCTI+ dan YouTube Smartfren hari Rabu, 24 Februari 2021 pukul 17.00 dalam acara “WOW Talks with IDOL” di mana nanti Fitri akan seru-seruan bareng Nuca, ngobrol santai dan juga ngelakuin berbagai challenge bahkan bisa ngobrol bareng fans secara live loh !

Indonesian Idol Spekta Show Top 8 memang bikin susah move on, tapi jangan khawatir panggung Idol tetap hadir setiap minggunya. Lalu, siapa sajakah kontestan yang berhasil melaju ke babak selanjutnya?

Tujuh kontestan siap menampilkan aksi panggung terbaiknya di Spektakuler Show Top 7. Mereka adalah Kirana, Anggi, Mark, Anggi, Melisa, Azhardi, Rimar, dan Jemimah yang akan berjuang merebut hati para juri dan Idol Lovers.

