Pesona Elsa alias Glenca Chysara dalam sinetron Ikatan Cinta rupanya tidak hanya mengandung image jahat yang langganan membuat penonton terbakar panas hati. Akan tetapi, Elsa juga menyimpan sisi mengejutkan yang menjadi rahasia sukses Glenca Chysara.

Sadisnya memerankan peran Elsa, ternyata tak hanya dari bakatnya yang pandai berakting, namun juga the power of makeup. Kostum dan aksesoris yang dikenakan Elsa pun juga mendukung peran antagonisnya. Uniknya, gaya busana Elsa justru banyak terinspirasi dari artis asal Korea Selatan Go Moon Young.

Akan tetapi, faktanya fashion tersebut justru berbanding berbalik dengan selera berpakaian Glenca yang cenderung kasual dan santai. Sangat jauh dari kesan girly dan elegan ala Elsa.

"Sebenarnya aku enggak terlalu suka pakai rok. Jadi kalau datang ke lokasi syuting aku pakai celana jeans sama kaus dan sneakers," tutur Glenca seperti dikutip dari akun Youtube RCTI-Infotainment pada Rabu (24/2/2021).

Ia juga membeberkan bahwa dirinya tidak suka memakai flat shoes. Akan tetapi, demi totalitasnya terhadap sinetron Ikatan Cinta, ia rela merubah dirinya secara total demi mensukseskan perannya sebagai Elsa.

"Iya dong, kita harus totalitas. Karena kita lagi syuting juga, makanya aku upload foto ke sosial media yang fashionable," pungkasnya.

(hel)