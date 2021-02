Jennie BLACKPINK menjadi perbincangan hangat setelah dikabarkan berpacaran dengan G-Dragon. Hal ini setelah Dispatch merilis foto mereka dan mengatakan, G-Dragon dan Jennie BLACKPINK sudah berpacaran selama setahun terakhir.

Terlepas dari isu berpacaran dengan G-Dragon, Jennie sudah dikenal sebagai salah satu pentolan dan rapper BLACKPINK. Tak hanya itu, Jennie juga dikenal sebagai sosok ikon fashionista di industri K-Pop generasi saat ini.

Gadis yang dijuluki sebagai Human Chanel ini, memang selalu terlihat modis, trendi dan kekinian dengan gaya berbusananya. Jika diperhatikan, ada beberapa fashion item yang menjadi wardrobe utama dari gaya berpakaian seorang Jennie BLACKPINK.

Mengutip Hypebae, Rabu (24/2/2021) yuk intip uraian singkat 5 wardrobe utama Jennie BLACKPINK agar selalu tampil modis dan trendi.

1. Cardigan





Entah itu yang model crop, oversized, slim-fitted atau versi berantakan sekalipun, Jennie sering terlihat memilih cardigan berkancing sebagai outfit of the day (OOTD) nya. Sebagai inspirasi, Anda bisa coba mensontek mix and match ala Jennie, dengan memadukan cardigan rajut favorit bersama tank-top dan rok atau celana sebagai bawahan yang santai.

2. Jeans light wash

Salah satu bawahan yang jadi andalan Jennie ialah celana jeans warna biru pudar, atau light wash denim. Jennie diketahui sering terlihat mengenakan celana jeans model ini sebagai bawahan. Biasanya ia pasangkan bersama sweater yang nyaman dan sepasang sepatu sneaker putih simpel.

3. Sunglasses

Bukan Jennie namanya kalau tak memakai kacamata. Ya, karena sunglasses, merupakan aksesori yang sangat digemari oleh pelantun How You Like That tersebut dalam bergaya sehari-hari. Bahkan Jennie sendiri sudah merilis koleksi eyewear pribadinya, berkolaborasi dengan brand Korea, Gentle Monster.

4. Tailored trousers

Selain celana jeans, Jennie juga penggemar berat celana panjang serbaguna. Biasanya, untuk celana panjang bahan, Jennie memilih warna hitam polos yang sempurna saat dipasangkan dengan kemeja putih atau knit top yang ringan dan santai. 5. Aksesori Chanel

Didapuk jadi brand ambassador Chanel, tentu saja penampilan Jennie kurang afdol rasanya jika tak mengenakan koleksi rancangan Chanel. Gadis 25 tahun satu ini sering terlihat menyematkan aksesori sampai perhiasan dari Chanel. Mulai dari tas, cincin, kalung, dan lain-lain.