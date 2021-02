Punya paras cantik dan badan ideal, Maria Vania nyaris tak pernah gagal mencuri perhatian netizen, terutama kalangan pria. Unggahan foto-foto di akun Instagram Maria Vania hampir tak pernah sepi dari komentar netizen.

Termasuk unggahan foto terbaru Maria Vania di akun Instagram, @maria_vaniaa. Perempuan yang akrab disapa Vania tersebut memamerkan body goals-nya.

"Your body is a reflection of your lifestyle," tulis perempuan cantik kelahiran 16 April 1991 tersebut.

Maria memang dikenal sebagai salah satu artis yang menjalankan hidup sehat. Selain olahraga teratur, Maria Vania juga menjalankan diet sehat, bahkan dia sudah tidak makan nasi selama 7 tahun untuk mendapatkan body goals-nya saat ini. Karenanya tak salah jika Vania memiliki body goals yang diimpikan sebagian besar perempuan.

Memamerkan body goals, Maria Vania tampil seksi mengenakan sportwear yang memperlihatkan perut rata hasil 7 tahun tak makan nasi. Vania mengenakan sport bra pink yang dipadukan dengan legging olahraga warna senada.

Untuk riasan, Vania tampak cantik dengan makeup flawless. Sementara, rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai menambah kesan seksi dari sosok Maria Vania.

Baca Juga : 5 Potret Maria Vania Olahraga Sampai Basah: Keringetan Itu Seksi

Baca Juga : Maria Vania Pakai Sport Bra Pink Ajak Gowes Bikin Netizen Deg-degan

Netizen pun dibuat terpesona dengan penampilan seksi Maria Vania. Kolom komentar presenter cantik ini dibanjiri pujian hingga celetukan menggelitik ala netizen +62.

@brilliant_lies_ : yg gaji ny UMR minggir dulu

@putradwibarru : Yang parkir motor masih dimasukin ke ruang tamu harap jangan halu

@dyapermata_hati : Mau body gini tapi mager olahraga πŸ˜‚ mimpi

@ganank.r : PerfectoπŸ”₯πŸ”₯❀️

@fitwoman99 : Kerennn banget πŸ˜πŸ˜πŸ’―πŸ”₯πŸ”₯πŸ’ͺ🏽❀️

(hel)