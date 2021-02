SETAHUN belakangan ini, sebagian besar kaum pekerja menjalankan pekerjaannya dengan sistem bekerja dari rumah, atau work from home (WFH) karena situasi pandemi Covid-19.

Berbeda dengan jam makan siang saat bekerja yang terstruktur saat di kantor. Mungkin sebagian dari kita, dengan bekerja dari rumah, jadwal makan siang sehari-hari jadi serabutan.

Disebutkan Gerard Mullin seorang ahli gastroenterologi dan profesor kedokteran di Johns Hopkins School of Medicine, sebenarnya waktu tepat untuk makan itu berbeda-beda setiap orang. Tergantung dari kebutuhan kalori, selera makan, dan seberapa aktif orang tersebut bergerak. Kebiasaan saat bekerja dari rumah dan penyusulan jadwal aktivitas sehari-hari juga berperan di dalamnya.

Aktivitas WFH, membuat kemungkinan seseorang duduk lebih lama, jadwal yang tak menentu, hingga stres tambahan akibat situasi pandemi Covid-19 yang mana semua ini memengaruhi kesehatan tubuh secara general dan kesehatan sistem pencernaan.

Tak hanya itu, hal ini bisa juga memicu ikita untuk makan lebih dari yang seharusnya, mudah merasa lelah, tidak nyaman, dan tidak dapat berkonsentrasi.

Itulah mengapa sangat penting untuk mengatur waktu makan kita sehari-hari untuk menjaga energi dan fokus tetap tinggi saat bekerja dari rumah. Untuk mengetahui waktu tepat kapan kita harus makan, seseorang disebutkan harus memahami sinyal rasa lapar, kebiasaan makan, dan pencernaan tubuhnya sendiri.

Lalu kapan waktu yang tepat untuk makan siang ketika tengah WFH? Well, mengutip Huffingtonpost, seperti dijelaskan Rahaf Al Bochi, ahli gizi dan ahli diet sekaligus juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics, makan siang idealnya dihitung tiga sampai lima jam usai sarapan pagi. “Tapi ini hanya panduan, isyarat rasa lapar dari tubuh sangat penting,” kata Rahaf Al Bochi.

Untuk sarapan pagi, Rahaf menyebut bahwa makanan pertama yang masuk ke tubuh di hari itu, untuk memulai hari adalah 30 sampai 60 menit setelah bangun tidur. Hal ini berfungsi bukan hanya sebagai ‘bahan bakar’ tubuh tapi juga menutrisi tubuh. Profesor Gerard menyarankan, pertimbangkan dahulu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan sebelum makan lagi. Biasanya saat perut setengah kenyang, pencernaan makanan padat membutuhkan waktu sekitar empat jam. Selain itu, perhatikan juga menu makanan apa yang disantap saat sarapan dan seberapa aktif diri kita usai selesai makan. “Kalau porsi sarapan terlalu kecil, bisa saja kita sudah memikirkan makanan atau perut terasa keroncongan di satu sampai dua jam setelah sarapan. Jika sarapan dengan banyak kelompok makanan, misalnya protein dan serat maka rentang tiga sampai empat jam itu masuk akal,” pungkas ahli diet Alyssa Pike.