Produk jus siap minum saat ini tengah banyak beredar dijual di pasaran. Namun sebagian belum menerapkan sistem berkonsep clean label di Indonesia. Di mana saat ini sedang menjadi tren produk berbahan dasar alami di tataran global.

Konsep clean label ini juga berpengaruh terhadap kualitas jus buah dan sayur. Sebab kandungan vitamin dan nutrisi di dalamnya akan terjaga, serta tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri.

"Clean label menjadi salah satu tren dan komitmen banyak brand makanan-minuman di berbagai negara, seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pilihan asupan nutrisi alami untuk tubuh," ujar CEO dan Presiden Direktur Re.juve, Richard Anthony dalam webinar bertajuk Protecting Your Family with Natural Nutrients from Clean Label Products, Kamis (25/2/21).

Clean label mensyaratkan suatu produk untuk terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa bahan artifisial, minim proses, serta proses pengolahannya diinformasikan secara transparan atau dapat diakses dengan mudah oleh konsumen.

Meski bukan sesuatu yang tergolong baru, prinsip tersebut masih belum begitu populer di Indonesia. Padahal, produk yang menerapkan standar clean label dapat menjamin kualitas dan transparansi tidak hanya dari sisi kandungan bahan dan nutrisi, tetapi juga proses pembuatan dari hulu ke hilir.

Buah dan sayuran menjadi sumber nutrisi terpenting bagi manusia. Tak hanya mentahan, tapi juga dapat dijadikan jus agar lebih mudah dikonsumsi. Pentingnya konsep clean label ini dapat menjaga, serta mengunci nutrisi atau vitamin di dalamnya.

Sementara itu, Dokter Gizi Medik, Sylvia Irawati, M.Gizi mengatakan, memenuhi kebutuhan nutrisi alami adalah salah satu kunci utama kesehatan yang prima. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dari buah dan sayur segar maupun produk alternatif yang memiliki kualitas nutrisi serupa.

"Secara umum, kebutuhan nutrisi alami tubuh dan keluarga adalah vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, zat besi, dan protein. Berbagai nutrisi ini sangat krusial bagi tubuh, akan tetapi tidak selalu bisa dipenuhi dari asupan makanan sehari-hari," terangnya.

Dokter Sylvia bilang, hal ini cukup menjadi tantangan, terutama bagi beberapa orang dan anak-anak yang sulit mencerna sayur dan buah secara utuh dalam jumlah besar setiap harinya.

"Bagi keluarga yang perlu memenuhi asupan nutrisi alaminya tetapi memerlukan metode yang lebih praktis, produk-produk yang memiliki standar clean label tentunya dapat menjadi alternatif yang ideal dan minim risiko untuk kesehatan di masa mendatang,” pungkasnya.

(DRM)