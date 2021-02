Agnez Mo dikabarkan tengah mempersiapkan single terbaru. Beberapa fansnya sudah tidak sabar lagu tersebut segera rilis ke publik.

Sementara itu, pesona Agnez Mo belakangan ini berubah. Ya, dia lebih banyak tampil bergaya 90'an dan itu membuat dirinya berbeda sekali dari biasanya.

Ya, Agnez Mo identik dengan American style yang edgy, namun belakangan ii terlihat simple dengan hanya mengenakan kaos oversized atau yang sedang ramai di media sosial adalah gaya rambut kuncir duanya.

Akun @agnationbogor coba meng-capture beberapa potret Agnez Mo dengan rambut kuncir duanya ini. Terlihat di sana dia benar-benar memancarkan pesona bintangnya. Wajahnya pun seperti tak pernah menua, awet muda banget!

So, berikut ini ulasannya:

1. Muka innocence

Di foto pertama ini, Agnez terlihat sangat polos. Pancaran matanya sangat memikat hati, terlebih styling rambutnya yang kece banget dengan permainan di area rambut depan yang dibuat meliuk-liuk. Agnez Mo di sini benar-benar seperti orang baru.

2. Pose menoleh

Jika sebelumnya matanya tajam melihat kamera, kali ini penyanyi kelas dunia itu memberikan pose menoleh yang kecenya kebangetan. Posenya di sini membuat dirinya terlihat seperti boneka, ya. Sesuai dengan keterangan foto yang ditulis akun @agnationbogor, "Barbie Photo Collection."

3. Senyum menyamping

Duh, kira-kira Agnez lagi senyumin siapa, tuh? Di foto ini aura penyanyi berusia 34 tahun tersebut terpancar maksimal. Bisa dilihat juga bagaimana Agnez sangat serius merawat wajahnya. Terlihat seperti tidak ada proses penuaan di wajahnya, ya.

4. Fierce look





Kalau foto keempat ini, dia memberikan pose yang lebih berani sekaligus memikat. Dengan aksen mulut terbuka sedikit, secara keseluruhan foto ini terlihat begitu strong. Pancaran matanya susah sekali dipalingkan dari perhatian.

5. Beautiful pose





Di foto kelima ini, Agnez memperlihatkan dengan baik aura cantiknya. Matanya yang lembut memberikan sentuhan akhir yang menawan di foto ini. Namun, banyak netizen salah fokus dengan bibir Agnez Mo.

"Kenapa bibirnya harus begitu? Padahal lebih cantik enggak diapa-apain," keluh @lusirahmawati**.

"Enggak habis pikir dia ikut-ikutan ngubah bibir," sesal @isti_sari**.

"Nice Agnez. But I think Barbie necessary ti filler her lips, ya," komen @roryfach**.