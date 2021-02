PEREMPUAN kerap berdandan untuk menarik lawan jenisnya. Mereka tahu apa yang kurang dan lebih dari mereka, dan memperlihatkannya dengan berbagai macam riasan dan paduan busana.

Tapi, berbeda dengan perempuan pria kebanyakan hilang arah ketika memadukan busana atau mengubah penampilan mereka. Alih-alih ingin terlihat keren, mereka malah terlihat orak.

Nah, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology and the Journal of Experimental Psychology: General, dilansir Times of India, menyatakan bahwa mengenakan warna merah dapat membuat pria dan wanita tampak lebih menarik bagi lawan jenis.

Menurut penelitian tersebut, ketika pria mengenakan warna merah itu mengirimkan sinyal status dan dominasi kepada orang lain, terutama kepada lawan jenis dan pada gilirannya membuat mereka tampak lebih menarik dari sebelumnya.

Para peneliti membuat beberapa gadis melihat gambar hitam-putih seorang pria dengan latar belakang merah atau putih, dan kemudian menilai daya tarik pria tersebut. Pria itu dinilai jauh lebih menarik saat difoto dengan latar belakang merah.

"Kami menemukan bahwa wanita memandang pria berbaju merah sebagai status yang lebih tinggi, lebih mungkin menghasilkan uang dan lebih cenderung menaiki tangga sosial. Dan penilaian status tinggi inilah yang mengarah pada daya tarik," kata Profesor Andrew Elliot, salah satu penulis studi tersebut.

Para peneliti juga menemukan bahwa pria berbaju merah dinilai lebih menarik, kuat, dan diinginkan secara seksual. Saat wanita melihat warna merah, itu memicu sesuatu yang dalam dan mungkin berakar secara biologis.

"Kami mengatakan bahwa pria bertindak seperti binatang di dunia seksual. Sepertinya wanita mungkin juga bertindak seperti binatang dengan cara yang sama. Dan keputusan berstatus tinggi inilah yang mengarah pada ketertarikan," Profesor Elliot menyimpulkan.

