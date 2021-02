Wika Salim merayakan ulang tahun ke-29, Jumat 26 Februari 2021. Selain cantik, bertambah usia penampilan Wika Salim semakin seksi dan memesona.

Pesona Wika Salim semakin terpancar di usianya yang telah menginjak 29 tahun. Hal itu terlihat dari unggahan foto-fotonya di akun Instagram.

Berikut Okezone rangkumkan potret Wika Salim yang semakin seksi memesona di usia 29 tahun, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @wikasalim.

Cantik meski hanya pakai kaos





Di hari ulang tahunnya, Wika mendapat suprise berupa kue bewarna putih, dan lilin dengan angka 17. Mengenakan kaus, hotpants hitam dan sandal jepit, Wika memegang kue ulang tahun dan meniup lilinnya itu.

"Alhamdulillah.. Thank you for everything.. Bersyukur bahagia, Dikelilingi orang-orang baik. Love you @jackma_2727," tulis Wika

Baca Juga : Potret Wika Salim Rayakan Ultah ke-29, Dapat Kado 2 Motor!

Baca Juga : Jodoh, Harapan Ibu di Ulang Tahun Wika Salim

Pakai dress ketat





Sebelum di hari ulang tahunnya, Wika Salim sempat mengunggah potret cantiknya di Instagram. Dia terlihat cantik mengenakan sabrina dress hitam dengan potongan ketat.

Busana tersebut ia padukan dengan short skirt berwarna senada. Sementara untuk riasannya, Wika Salim tetap tampil dengan ciri khasnya yakni, makeup bergaya flawless dengan sedikit sentuhan lipstik merah yang menghiasi bibir mungilnya.

Tanktop ketat cokelat





Kali ini Wika Salim tampil seksi mengenakan tanktop ketat warna cokelat. Lekuk tubuhnya yang seksi semakin terlihat dengan busana ketat ini.

Wika Salim memamerkan lengan mulusnya dengan sedikit menurunkan outer abu-abu yang dikenakan. Dia memadukan gaya dengan legging bernuansa senada yang juga memberikan kesan bugar dan ramping.

Tanktop abu-abu





Beberapa waktu lalu Wika sempat mengunggah momen liburan dengan Jenita Janet. Pada liburan kali ini, Wika tampil dengan busana yang simpel menikmati liburan di pantai. Wika memakai tank top abu-abu, crop blazer cokelat muda dan hot pants putih yang memperlihatkan kulit putih mulusnya dan pamer perut.

Kemben hitam Selain seksi, Wika Salim juga dikenal modis dalam urusan gaya penampilan. Seperti pada foto ini, perempuan kelahiran Bogor, 26 Februari 1992 tersebut memadupadankan Tube Top atau kemben modern berwarna hitam dengan Blazer putih panjang. Untuk bawahannya Wika menggunakan celana bahan dengan warna yang sama. Wika Salim juga menggunakan beberapa aksesoris untuk melengkapi penampilannya kali in. Mulai dari ikat pinggang putih yang senada, cincin, dan anting dengan model Hoop. Dress v neck Selanjutnya Wika mengenakan dress v neck biru bermotif. Belahan dadanya pun tampak sedikit terlihat yang membuatnya terlihat seksi. Selain itu, Dengan pakaiannya ini lekuk tubuhnya terlihat bak gitar spanyol. Rambut panjang Wika Salim identik dengan rambut pendek, tapi dia pernah mengunggah penampilan yang berbeda. Wika tampil cantik dengan rambut panjang hitam dan riasan flawless natural.