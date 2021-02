JAKARTA – Wabah Covid-19 di Indonesia nyaris setahun. Hanya beberapa hari lagi, sedangkan kurva harian laporan situasi wabah belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Kita masih berhadapan dengan virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit Covid-19.

Sebetulnya, dalam kondisi saat ini, kewaspadaan tak boleh kendur. Namun, waspada terus-menerus yang ditandai dengan penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dalam jangka waktu panjang, harus diakui memicu kelelahan fisik dan mental secara massal.

Sebab, wabah tak kunjung terkendali. Banyak orang tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama. Tidak memakai masker, malas mencuci tangan dan mengabaikan jarak aman antar-individu di tempat umum.

Kondisi kelelahan di atas disebut sebagai pandemic fatigue.

"Semua orang rentan terhadap fenomena fatigue ini," kata Nobelina Adicondro, ahli Psikososial Palang Merah Indonesia (PMI).

Per definisi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengartikan pandemic fatigue sebagai munculnya demotivasi masyarakat untuk mengikuti berbagai langkah perlindungan diri yang direkomendasikan otoritas kesehatan. Itu sebab, WHO mewanti, sejak tahun lalu, potensi pelanggaran protokol kesehatan dari terlalu lamanya pembatasan wilayah dan pergerakan sosial. Apalagi bila ditambah dengan berita-berita buruk.

Menurut Adicondro, karena semua orang rentan kelelahan, "Kita harus mengenali gejalanya, dan mencari tahu cara mengatasinya."

Apa itu pandemic fatigue, cara mengenali, bahayanya dan bagaimana mengatasinya, akan dibahas oleh Nobelina Adicondro dalam acara webinar V Radio 104.6 FM Jakarta yang akan hadir pada Sabtu, 27 Februari 2021, pukul 15.00–16.30 waktu Indonesia barat. Acara ini akan dipandu oleh Chris Putra, penyiar V Radio.

Selain Adicondro, narasumber lain yang akan turut membagi pengalaman adalah Indra Bekti, selebritas dan penyintas Covid-19.

Indra Bekti, 26 Januari lalu, mengumumkan dirinya positif Covid-19. Ia lalu menjalani isolasi selama 17 hari. Bekti baru bertemu dengan keluarganya pada 13 Februari.

"Saya ingin berbagi cerita bagaimana saya melewati kelelahan selama pandemi berlangsung,” ujar Indra Bekti melalui telepon.

Dia menyadari bahwa waktu yang terlalu lama ini membuat rasa capek hinggap di banyak orang. Apalagi, meski telah menerapkan protokol kesehatan, seperti dirinya, tak ada jaminan akan terbebas dari virus SARS-CoV-2.

"Nah, justru itu, sebaiknya kita makin ketat menerapkan 3M,” ujarnya lagi. Kita masih ingat, 3M adalah mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker terutama ketika berada di ruang publik dan saat flu, dan menjaga jarak fisik antar-orang.

Selengkapnya, program perbincangan (talkshow) yang akan diselenggarakan oleh V Radio secara langsung ini bisa diikuti melalui platform Zoom, dengan mendaftar di link berikut s.id/WebinarVRadioPMI

