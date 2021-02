Beredar kabar di media sosial tentang penggunaan masker dianggap berbahaya karena menyebabkan bakteri pneumonia. Informasi tersebut pertama kali menyebar di Facebook.

Suatu gambar yang dibagikan pada 20 Februari 2021 memperlihatkan paru-paru berwarna oranye dengan keterangan bertuliskan,

"By wearing a mask ... you're inhaling it all back in, causing infections like bacterial pneumonia and hypoxia" yang artinya, "Dengan memakai masker ... Anda menghirup semuanya kembali, menyebabkan infeksi seperti pneumonia bakterial dan hipoksia."

Benarkah informasi tersebut bahwa penggunaan masker bisa menyebabkan seseorang mengalami pneumonia akibat masukknya bakteri yang terkandung di dalam masker?

"Bakteri dan mikroorganisme lainnya yang biasanya ada dalam napas atau keringat dapat terkumpul memang di masker, tetapi tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan selama masker dipakai dengan benar," kata dr Emad El-Omar, profesor kedokteran di Sekolah Klinis Dt George dan Sutherland UNSW Australia, dikutip dai USA Today.

Lebih lanjut, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menjelaskan bahwa pneumonia bakteri sendiri disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae dan lebih sering terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah di mana mereka sedikit mendapatkan vaksin pneumokokus.

Dokter Rossana Rosa, dokter penyakit menular, mengatakan bahwa seseorang bisa terinfeksi bakteri pneumonia melalui upaya menghirup sesuatu yang terkontaminasi bakteri ke dalam paru-paru. "Soal apakah masker bisa menyebabkan bakteri pneumonia, saya dapat jelaskan begini, tetesan pernapasan yang Anda embuskan ke masker akan mendarat di bagian dalam masker. Jadi, tidak benar jika menggunakan masker akan menyebabkan bakteri pneumonia," paparnya. "Jika Anda memiliki dahak saat batuk, Anda harus mencari cara untuk meludahkannya dengan aman. Dengan begitu, Anda tidak berisiko menghirup lendir atau air liur dalam jumlah besar ke paru-paru Anda. Begitulah cara bakteri pneumonia berkembang," tambah dr Rosa. Rosa melanjutkan, tidak ada bukti bahwa kelompok orang yang secara teratur memakai masker untuk jangka waktu lama memiliki tingkat pneumonia yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum.