Pedangdut Wika Salim hari ini, 26 Februari tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun. Selain itu, ia juga berbahagia karena sahabat-sahabat terdekatnya memberikan kejutan spesial kepada dirinya.

Dikutip dari akun Instagram @wikasalim, wanita bertubuh mungil itu diberi kejutan berupa kue ulang tahun bewarna putih, dan lilin dengan angka 17.

Baca Juga : Pakai Dress Ketat, Wika Salim Bikin Netizen Gagal Fokus!

Sambil mengenakan kaus, hotpants hitam dan sandal jepit, Wika memegang kue ulang tahun dan meniup lilinnya itu.

"Alhamdulillah.. Thank you for everything.. Bersyukur bahagia, Dikelilingi orang-orang baik. Love you @jackma_2727," tulis Wika.

Selain kue, di hari ulang tahunnya itu Wika mendapatkan hadiah berupa dua sepeda motor warna merah dan oranye dari para sahabatnya.

Sepeda motor merah dan oranye itu adalah Vespa matic. Di mana belakangan ini Wika juga sedang hobi menaiki motor, termasuk moge (motor gede).

Tak hanya itu saja, Wika juga diberikan sebuah bingkisan kecil. Ternyata di dalamnya adalah BPKB motor Vespanya itu, rasa bahagianya pun terpancar dari wajahnya. Kemudian followers Instagram Wika juga membanjiri kolom komentar unggahnya itu. Mereka juga memberikan selamat ulang tahun kepada Wika. Salah satunya adalah presebter kondang, Andhika Pratama hingga pedangdut Fitri Carlina. "Happy Birthday neng Wika," kata @andhiiikapratama. "Happy Birthday Nengku sayanggg wish u all the best," ujar @fitricarlina. "Happy besdey tteh... Si merah dan si oren sangat menggoda," ujar @wis***. "Wilujeng milad neng Wika... Barakallah fii umrik," kata @qk****.