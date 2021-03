Syahrini memang menjadi salah satu penyanyi Tanah Air yang tak pernah ketinggalan dalam urusan fashion. Dari gaya glamour hingga gaya unik seperti jambul khatulistiwa nya pun tentu menjadi sorotan netizen.

Di hari ulang tahun pernikahannya dengan Reino Barack, Syahrini berdandan ala geisha dan melakukan sesi pemotretan dengan sang suami. Dia menuliskan ucapan dan perasaan cinta untuk sang suami di hari Anniversary pernikahan mereka yang kedua.

“Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband,

The Love Of My Life,

The Man Of Tradition With Value,

I Will Keep Falling In Love With You,

I Love You @reinobarack !,” tulis Syahrini.

Berikut potret penampilan Syahrini berdandan ala geisha yang bikin pangling dirangkum dari akun instagram pribadi @princessyahrini.

Duduk ala orang Jepang

Terlihat penyanyi yang kerap dijuluki Inces ini memakai baju kimono khas Jepang warna ungu muda dengan makeup putih dempul serta aksesoris emas yang menghiasi rambut sanggulnya. Ia berfoto dengan sang suami berlatarkan suasana rumah tradisional Jepang. Syahrini dan Reino memang diketahui sejak lama sudah berada di Jepang dalam rangka mengunjungi kampung halaman Reino tepatnya di Tokyo.

Tatapan mesra

Masih dengan kostum yang sama, Syahrini dan Reino tampak mesra saling menatap. Tangan mereka saling menggenggam penuh cinta yang menambah kesan romantis di momen ulang tahun pernikahan.

Bergandengan tangan

Pada foto slide ketiga, terlihat Syahrini dan Reino bergandengan tangan. Mereka seperti sedang berjalan perlahan sembari menatap ke bawah.

Duduk saling tatap Kali ini hampir sama dengan foto slide pertama, keduanya berfoto duduk ala orang Jepang. Namun, Syahrini dan Reino tampak saling menatap menunjukkan kemesraan mereka. Kimono merah Syahrini tampil dengan kimono yang berbeda. Kali ini dia mengenakan kimono warna merah memegang kipas tangan, masih dengan dandanan ala geisha. Syahrini dan Reino saling tatap menunjukkan keromantisan mereka. Saling membelakangi Kali ini mereka berpose seperti saling membelakangi, namun tetap menatap satu sama lain. Syahrini benar-benar bikin pangling dengan berdandan ala Geisha sembari memegang kipas tangan.