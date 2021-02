Syahrini dan Reino Barack bersukacita merayakan anniversary pernikahan mereka yang kedua. Hari bahagia mereka ini terlihat kala Syahrini mengunggah sebuah foto dan video bercaption ucapan dan perasaan cinta untuk sang suami.

Kedua pasangan ini kerap kali memamerkan kemesraannya melalui foto-foto yang diposting oleh Syahrini. Apalagi saat ini mereka tengah berlibur ke kampung halaman Reino Barack di Jepang.

Berikut Okezone rangkum potret kebersamaan Syahrini dan Reino selama mereka berada di Jepang.

1. Berfoto dengan Doraemon

Foto dengan caption “Di Peluk Pak “ RB “ Di Temani Doraemon Nobita Dan Teman Temannya, So lovely !” ini menunjukan potret Syahrini yang tengah dipeluk oleh sang suami, Reino dengan background patung karakter asal Jepang, Doraemon dan Nobita. Keduanya tampak senang dan serasi. Tak lupa tas dan sepatu Gucci Syahrini bergambar Doraemon yang menarik perhatian.

2. Yukata Couple

Syahrini dan Reino nampaknya sangat senang memakai baju rumahan Yukata. Hal ini terungkap dari caption foto. Terlihat kedua sejoli ini serasi menggunakan salah satu baju tradisional Jepang ini dengan nuansa putih dan corak sedang.

3. Everything is Hot





Potret selanjutnya menunjukan kemesraan Syahrini dan Reino yang tengah berbalut selimut tebal sambil memandang ke arah kaca besar dan pemandangan gunung salju yang indah. Foto yang bercaption “Hot Blanket ,Hot Chocolate ,Hot Fire ,Hot Partner ! Enough For This Winter ✔️” ini memang menonjolkan kesan betapa hangat dan romantisnya pasangan tersebut.

4. Ryokan Style





Potret di atas terlihat Syahrini dan Reino memamerkan kemesraan sekaligus style ala Ryokan mereka. Ryokan sendiri merupakan sebutan untuk penginapan dengan gaya arsitektur khas Jepang. Dengan kata lain, mereka tengah memakai baju atau style yang harus dikenakan saat tengah menginap di Ryokan.