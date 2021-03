Presenter cantik Kartika Berliana memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai presenter program olahraga, Kartika memang terkenal di kalangan pria.

Selain membawakan acara, Kartika juga aktif menggunakan media sosial Instagram. Akun @kartikaberlianaofficial miliknya bahkan telah memiliki 455 ribu pengikut.

Kartika yang hobi olahraga ini punya tubuh seksi dan juga paras yang menawan. Karena itu, dirinya tak jarang tampil dengan gaya seksi nan menggoda.

Dia kerap terlihat menggunakan halter neck sleeveless yang cukup ketat pada unggahan-unggahannya di Instagram. Bagaimana penampilannya? Berikut Okezone kulik dari unggahan Instagram pribadinya :

Dress Abu-abu





Terlihat dirinya memakai dress abu-abu dengan model hatler neck yang ketat. Dress tersebut tampak memakai bahan knit yang stretchy. Kartika berpose tangan di belakang sehingga dadanya semakin terekspos.

Rambutnya dibiarkan tergerai indah. Make up yang dipilihnya flawless, alis tegas, eyeshadow, eyeliner, buku mata lentik, dan lipstik merah. Untuk aksesorisnya, dia memakai cincin, jam tangan, dan gelang.

Serba Hitam





“Confidence is not “they will like me”. Confidence is “I’ll be fine if they don’t” 👌👽” tulis Kartika pada keterangan fotonya.

Aura Kartika tampak makin terpancar dengan penampilan serba hitamnya. Dia memakai halter neck sleeveless top hitam, skinny jeans hitam, dan sepatu boots hitam.

Dia berpose berdiri sambil memegang jaket putih di tangan kanannya. Terlihat juga dia memakai sarung tangan dan menggerai rambut lurusnya pada penampilan ini.

Dress Garis-garis





Kali ini Kartika memakai dress halter neck berwarna hitam dengan motif garis-garis horizontal putih. Tampil simpel, dia melengkapi penampilannya dengan jaket hitam yang hanya diikat di pinggangnya.

Dia memberikan ekspresi duck face ke kamera sambil memegang kopi di tangan kanannya, Rambut lurusnya lagi-lagi dibiarkan tergerai.

“Grow up and choose the priority 🌵 Stop learning on others, and make yourself a solution for your every problems 🙃 #happysunday #godbless #godprovides” tulisnya.

Warna Cokelat Selain warna hitam dan abu-abu, dirinya juga tampil dengan warna netral lainnya yaitu cokelat. Pada salah satu unggahannya terlihat Kartika memakai halter neck sleeveless crop top berwarna cokelat dan bawahan berwarna hitam. Halter neck sleeveless crop top yang dipakainya terbuat dari bahan knit yang stretchy dengan detail kancing hiasan di bagian kirinya. Rambutnya masih tergerai namun agak berbeda di foto ini. Kartika nampak mengeriting ujung rambutnya sehingga membuat penampilannya menjadi lebih manis. Terlihat juga dirinya memakai ducky strap dan pops bola untuk melengkapi smartphone yang digunakannya. Merah Menggoda Berbeda dari sebelumnya yang cenderung warna-warna netral dan kalem, kali ini Kartika tampil dengan halter neck sleeveless berwarna merah menggoda. Dia memadukannya dengan hotpant jeans biru dan sepatu olahraga berwarna biru. Rambutnya masih digerai seperti sebelumnya, tapi yang berbeda. Warna rambutnya mencuri perhatian karena berubah menjadi cokelat terang. Untuk posenya, dia terlihat berdiri sambil menekuk lutut kirinya dan memegang smartphone di tangan kanannya.