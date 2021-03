PERNAHKAH Anda mengenal susu sapi A2? Disebutkan bahwa susu sapi ini mengandung sederet manfaat untuk kesehatan loh.

Susu sapi A2 atau dalam bahasa ilmiah disebut beta-kasein A2 sangat mudah dicerna. Karena terdiri dari 100% beta-kasein A2, membuat susu sapi A2 mengurangi resiko penyakit serius, dan lebih baik untuk meningkatkan imunitas tubuh.

"Susu sapi A2 yang hanya memiliki kandungan beta-kasein A2 sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Saat tubuh mengkonsumsi susu sapi A2 dan mencerna beta-kasein A2 tidak akan terbentuk senyawa BCM-7 (Beta-casomorphin-7 terkandung pada susu sapi A1)," kata Profesor Kehormatan Sistem Agri-Food, Lincoln University, Selandia Baru, Profesor Keith Woodford saat jumpa pers A2 Cow Milk is a Dairy Revolution: The Health Reasons Why It Is Important".

"Ini sehingga tidak akan menimbulkan efek pada kesehatan manusia, seperti rasa tidak nyaman pada perut ataupun risiko penyakit serius lainnya,” lanjutnya.

Susu sapi A2 juga memiliki kebaikan untuk kekebalan tubuh manusia karena konsentrat protein yang diproduksi secara alami terbukti meningkatkan glutathione intraseluler yang merupakan pilihan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Pada manusia, Air Susu Ibu (ASI) juga hanya mengandung 100% beta-kasein A2 tanpa ada kandungan beta-kasein A1 sehingga tidak menimbulkan masalah pada bayi dan meningkatkan imunitas tubuh bayi. "Semua susu yang diproduksi oleh spesies ruminansia lainnya, contohnya domba, kambing, kerbau, sapi Asia dan sapi Afrika berjenis A2 semua. Demikian pula ASI manusia, semuanya berjenis A2," jelas Profesor Keith. Awalnya susu sapi A2 merupakan sesuatu yang kontroversial. Penemuan ini membuat industri susu menjadi khawatir dan mereka berupaya untuk menyangkal hal ini. "Namun, seiring waktu berjalan, industri susu mulai mengakui kebenaran temuan ini dan kini beberapa perusahaan susu global sudah mulai memproduksi produk susu sapi A2," tutup Profesor Keith.