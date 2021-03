Pesona Yuni Shara seolah tak luntur di usia 48 tahun. Berusia hampir setengah abad, Yuni Shara masih tampil cantik dengan bodi aduhai bak ABG.

Ditambah dengan gayanya yang modis, Yuni Shara kerap mencuri perhatian lewat unggahan foto-fotonya di Instagram. Salah satunya ketika Yuni Shara tampil kece menganakan baju ketat.

Berikut Okezone rangkumkan gaya Yuni Shara pakai baju ketat bak ABG dikutip dari akun Instagram pribadinya, @yunishara36, Senin (1/3/2021).

Kece berkebun

Terlihat dari laman Instagramnya, Yuni Shara banyak berfoto dengan berbagai tanaman hijau. Seperti kali ini, terlihat ia berpose memegang batang daun di belakangnya. Dengan kaus warna pink lengan panjang dengan celana jeans pendek dan sepatu putih. Terlihat sangat cerah dan menarik. Sayangnya, lagi-lagi wajahnya terhalang masker coklat.

Salah satu pujuan yang dilontarkan pengikutnya, “Super duper aweeeeet muda banget 😍 super cuantik tenaaan,” kata @candra_devi.

Berbusana usia 20-an

Selain kulitnya yang masih mulus dan kencang, salah satu hal yang membuat Yuni Shara tampak awet muda adalah gaya berpakaiannya. Lihat saja postingan kali ini, ia mengenakan pakaian layaknya perempuan usia 20-an. Yakni crop top sleeveless biru muda yang dipadukan dengan rok jeans belel. Gaul banget kan.

Santai di kedai kopi

Sedang santai di kedai kopi Yuni Shara berpose duduk santai sambil memegang topi coklatnya. Dari raut matanya tampak dia sedang tersenyum, sayang senyum indahnya tertutupi masker coklat.

Slide selanjutnya, ia berfoto bersama 5 orang temannya. Dengan setelan kaus putih dengan celana jeans pendek dan sepatu putih. Pas untuk jalan-jalan santai bersama teman. “Verified, Coffee with a friend is like capturing, Happiness in a cup Sugeng injang ..☕,” ungkapnya.

Foto di pinggi jalan

Terakhir, ada foto Yuni Shara di tengah jalan mengenakan kaus lengan pendek ketat berwarna abu-abu. Dia memadukannya dengan celana jeans sobek-sobek dan sneakers putih. Ditambah topi warna cokelat gaya Yuni Shara benar-benar kece.