PERHELATAN Golden Globes 2021, yang ke-78 baru saja usai digelar di The Beverly Hilton, Beverly Hills waktu setempat. Seperti gelaran acara penghargaan besar lainnya, tahun ini Golden Globes 2021 juga diselenggarakan sangat berbeda dari biasanya.

Pasalnya, Golden Globes tahun ini tak menggelar acara red carpet yang biasanya dipenuhi oleh para selebriti yang hadir berpose untuk para fotografer yang berkumpul.

Meski demikian, para selebriti tersebut memilih untuk berpose di red carpet Golden Globes 2021 dari rumahnya masing-masing. Jadi penasaran kan? Merangkum Glamour, berikut ulasan singkat 10 gaya selebriti di red carpet Golden Globes 2021 dengan pemotretan di rumah.

Elle Fanning

Meski tak hadir langsung, Elle Fanning tetap berdandan maksimal. Elle memilih gaun cantik warna baby blue keluaran Gucci, menata rambut dan merias wajahnya dengan bantuan hairdo makeup artis profesional meski hanya pemotretan di rumah.

Andra Day

Andra yang meraih nominasi ganda di Golden Globes tahun ini tampil megah dan mewah dalam balutan gaun Chanel dan Stuart Weitzman warna ivory. Andra tetap berpose maksimal, meski dengan background foto tanaman di taman kediaman pribadinya.

Kaley Cuoco

Di rumah saja tak menghalangi Kaley bergaya seolah menghadiri Golden Globes dan berpose di red carpet secara langsung. Melakukan pemotretan di rumah, tepatnya di pinggir kolam renang rumahnya, Kaley cantik dan anggun dalam balutan gaun model ballgown warna abu-abu kebiruan dari Oscar de la Renta dan perhiasan mewah dari Harry Winston.

Amanda Seyfried

Photoshoot dari kamar di rumahnya, Amanda tampil all-out dengan mengenakan gaun backless merah jambu salah satu rancangan dari Oscar de la Renta dan memasang pose memamerkan punggung mulusnya.

Kate Hudson

Pilih outfit simpel warna putih dari Proenza Schouler, aktris veteran yang tahun ini masuk nominasi kategori Best Performance Actress Motion Picture - Musical or Comedy-Music, cukup duduk di pekarangan rumahnya yang asri untuk berpose.

“Hanya karena kita hadir di Golden Globes dari rumah, bukan berarti aku tidak akan bergaya menampilkan vibes old fashion dari sofa di rumahkum” tulis Kate di akun Instagram pribadinya.

Emma Corrin

Peraih penghargaan untuk kategori aktris terbaik untuk TV-Drama di gelaran Golden Globes 2021 ini, juga jadi salah satu selebriti yang ‘hadir virtual’ di red carpet dengan pemotretan di rumah. Tahun ini, Emma pilih outfit edgy dan menggemaskan warna hitam-putih dari Miu-Miu.

Jared Leto

Meski dari rumah, aktor yang masuk dalam nominasi Best Performance by an Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture tahun ini juga tak mau ketinggalan berdandan di rumah untuk menonton Golden Globes, dengan memilih sweater rajut warna biru gelap.

Tahar Rahim

Aktor tampan yang sukses meraih nominasi Best Actor kategori Drama dan Best Performance by an Actor in a Motion Picture-Drama satu ini bergaya ala di karpet merah Golden Globes langsung di rumah dengan mengenakan suit warna dark blue.

Nicholas Hault

Bergaya dandy untuk pemotretan red carpet Golden Globes 2021 di kediaman pribadinya. Nicholas tampil all-out dalam balutan suit formal dan mewah keluaran Giorgino Armani dan makeup dari Armani Beauty. “Semua berdanda tanpa punya tujuan pergi ke manapun,” tulis Nicholas sebagai keterangan foto.

Shira Haas

Aktris yang juga masuk sebagai Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television untuk perannya di Unorthodox ini juga jadi salah satu aktris yang muncul di red carpet rumahan Golden Globes ke-78 tahun ini.

Memajang pose di depan jendela ruangan rumahnya, Shira Haas tampil menawan dalam balutan gaun midriff warna hitam bermodel kerah halter neck dan sepasang ankle strap high heels warna hitam.