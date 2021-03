Anya Taylor-Joy debut di Golden Globes 2021. Pemain serial 'The Queen's Gambit' itu langsung tampil stunning di antara deretan artis Hollywood senior.

Tak tanggung-tanggung, Anya Taylor-Joy mengenakan dress seksi keluaran Dior Haute Couture untuk acara spesial tersebut. Gaya super seksi itu dia perlihatkan ke publik meski dia menghadiri Golden Globes 2021 secara virtual.

Tidak hanya pakaian yang menyita perhatian, InStyle menjelaskan, Anya hadir di event tersebut dengan tampilan rambut pirang panjang pertama kali. Fashion stylist-nya, Law Roach, memperlihatkan persiapan Anya sebelum tampil di Golden Globes melalui Instagramnya.

Soal riasan wajah, Anya tampil flawless glamour dengan smokey eye dan ulasan bibir merah. Pipinya dibuat merona dan wajahnya yang sangat berkarakter benar-benar ditonjolkan di tampilan kali ini.

Jika Anda jeli melihat detail tampilan, Anya tak hanya mengenakan dress belahan dada super rendah, dia menggunakan perhiasan dari Tiffany & Co. seharga 195.000 USD atau sekitar Rp2,7 miliar.

Anya Taylor-Joy semakin disorot publik setelah dirinya berhasil membawa pulang piala Golden Globes 2021 di kategori Best Actress in a Limited Series lewat serial 'The Queen's Gambit'-nya.

