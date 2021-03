Belum lama ini Bunga Citra Lestari (BCL) tampil mengenakan tas keluaran terbaru Louis Vuitton yakni Coussin. Ia tampak anggun dan cantik mengenakan tas mewah tersebut.

Dalam akun Instagram resminya, BCL tampak memposting fotonya. Ia mengenakan cardigan warna cokelat yang dipadukan dengan celana hitam dan sepatu warna merah.

BCL tampak melengkapi penampilannya dengan tas warna putih dari label asal Perancis, Louis Vuitton. “Embrace each challenge in your life as an opportunity for self transformation- Bernie Siegel,” tulis BCL.

Tas bernama Coussin ini merupakan tas koleksi Spring/Summer 2021 terbaru. Dalam informasi yang dilansir dari website resmi Louis Vuitton, tas ini menampilkan desain kantong tiga kali lipat yang dibuat dari kulit emboss monogram LV.

Tas ini memiliki tali rantai perak tebal yang dapat dikenakan di bahu atau di lengan. Tas ini bisa dikenakan seperti ras cross body dengan tali, sebagai baguette rantai, atau dibawa dengan nyaman di bawah lengan.

Tas Coussin yang berbentuk seperti bantal menghadirkan gaya pada tampilan yang sederhana namun memikat dan effortless. Harga tas ini diperkirakan lebih dari Rp20 juta lho! Mahal ya ladies.

(DRM)