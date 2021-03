PENGHARGAAN Golden Globes 2021 berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia tapinya tak menyurutkan pesohir dunia tampil stunning.

Para selebriti kelas kakap tersebut bahkan rela mempersiapkan diri sangat matang untuk bisa tampil luar biasa di Golden Globes 2021. Meskipun, mereka hanya berpose di rumah masing-masing.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum beberapa tampilan makeup terbaik di Golden Globes 2021 versi InStyle. Siapa saja mereka dan bagaimana makeupnya?

Elle Fanning

Elle Fanning mempercayakan makeup artist Erin Ayanian-Monroe untuk mempercantik parasnya di Golden Globes 2021. Uniknya, Erin tidak bermain dengan banyak produk, dia hanya mengandalkan L'Oreal untuk memberi kesan glamour Old Hollywood di wajah Elle Fanning.

Secara detail, Erin memulas black top liner di mata indah Elle Fanning, lalu bulu mata yang sempurna, dan bibir nude merah muda. Penataan rambutnya yang simple membuat tampilannya semakin menarik.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried satu dari banyak selebriti yang menyukai rambut dan riasan wajah soft glam. Inspirasi riasan wajahnya ternyata datang dari gaun bunga Oscar de la Renta yang dia kenakan. Mengenai rambut, direktur kreatif Fekkai, Renato Campora, mengambil tema Hollywood era 1940-an.

Dengan menggunakan alat pengering rambut dan multi-brush, dia memberi detail gelombang yang indah di rambut Syefried. Untuk menambah volume dan tekstur, dia menyelesaikan semuanya dengan sedikit semprotan Fekkai's Full Blown Volume Texturing Spray. So pretty.

Emma Corrin

Pemenang dalam kategori 'Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama' Emma Corrin pun tak boleh luput dari pandangan. Pemeran Princess Diana di serial 'The Crown' itu tampil sangat gorgeous dengan gaya bernuansa Elizabethan era dengan ruffled-dress, rambut disisir ke belakang, side-parted bob, dan sentuhan lipstik cherry red.

Rosamund Pike Pemain film 'I Care A Lot' yang berhasil membawa pulang piala Golden Globes di kategori 'Best Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy' itu tampil super sleek dengan sentuhan glamour. Rambut bobnya menjadi highlight perbincangan di dunia Hollywood saat ini. Di momen spesial itu, dia mengedepannya makeup classic chin-length cut yang super sleek dengan blunt ends dan detail di bagian tengah. Bibir merah dia pilih untuk kesan serasi dengan gaun tulle ruffle milik Alice Goddard. Lily Collins Kesan disko jadi statement utama makeup Lily Collins di Golden Globes 2021. Dia pun menyempurnaan riasan wajahnya dengan penataan rambut bergaya ala 70'an. Area mata menjadi pusat perhatian dari keseluruhan makeupnya. Jika diperhatikan, seperti kebanyakan artis Hollywood sebelumnya, Lily Collins tidak mempertegas bentuk wajahnya dengan conture dan sepertinya ini akan jadi tren ke depannya. "Lily mengaplikasikan violet smoky eye and sheer, glossy plump lips, dan itu semua berasal dari brand Lancôme," lapor InStyle.