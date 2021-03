Secara mengejutkan Ayushita membagikan foto bersama dengan mantan kekasih Jessica Iskandar, Richard Kyle. Karena hal tersebut banyak netizen berspekulasi mereka pacaran.

Baru satu jam dibagikan di Instagram, unggahan Ayushita dan Richard Kyle sudah disukai hampir 6 ribu netizen. Komentar yang masuk pun membanjiri unggahan ini.

Bisa dijelaskan dulu, Ayushita di foto ini terlihat sangat cantik. Rambut keriting panjangnya terlihat begitu lebat dan sehat, menutupi sebagian wajahnya. Pakaian yang dia kenaan yaitu kemeja garis biru-putih dengan style casual seperti itu mengartikan suasana santai yang coba dia bangun.

Sementara itu, Richard Kyle terlihat tak mengenakan baju di foto tersebut. Dia memperlihatkan senyum manisnya kala selfie di kamera. Keduanya pun dinilai cocok oleh netizen.

Nah, bagaimana reaksi netizen serta publik figure melihat ini?

"Kamu cantik dan dia ngganteng banget. Pacaran?" komentar @inefebriyanti. Lalu, Ayushita menjawab pesan ini, "Tentu bukan dong mbak."

Richard Kyle pun terpantau memberi komentar untuk unggahan ini. "Oh no no no no, gua ikutan aja deh," tulisnya. Ayushita sendiri menulis keterangan foto yaitu, "Sun catchers. Halu halu jemuran di Bali 2 detik," katanya.

"Semoga aja enggak," tulis @ifah_n***.

"Ini menghancurkan hatiku sekali," sedih @akisy***.

"Ku yakin lapak ini akan ramai dengan cocokologi netizen," ugkap @keikei***.

"19 detik ada, 14 detik ada, ini lebih hot lagi mataharinya 2 detik," kata @qie_yu**.

(hel)