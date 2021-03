Tercium kabar kurang menyenangkan dari rumah tangga Vanessa Angel. Kabar ini bermula dari Instagram Stories Vanessa yang tiba-tiba membahas soal pelakor dan perselingkuhan.

“Pelakor emang lg musim apa gmn sih??? Ya Allah....” tulis Vanessa.

Padahal diketahui Vanessa Angel tengah merayakan ulang tahun suaminya, Febri Ardiansyah dengan berlibur bersama di Bali.

Vanessa juga menjelaskan bahwa dirinya merasa terlalu baik dan percaya. Hal ini terus berlanjut hingga ada perempuan yang menggoda suaminya.

Vanessa sendiri terkenal sebagai salah satu artis yang memiliki paras yang cantik dan tubuh yang seksi. Bagaimana penampilannya? Berikut 4 potret kemesraan Vanessa Angel dan suami yang Okezone intip dari unggahan Instagram miliknya :

Mirror Selfie





“You saw me at my worst and still think im the best 🥺🦋” tulis Vanessa pada keterangan fotonya.

Terlihat Vanessa mengunggah foto mirror selfie bersama sang suami di Instagramnya. Vanessa tampak seksi dengan tanktop putih yang cukup rendah. Dia bahkan mengaku tidak menggunakan bra di salah satu kolom komentar netizen.

Vanessa tampak cantik dengan wajah naturalnya. Sementara itu, di belakangnya ada sang suami yang mencium pipinya sambil melirik ke kamera.

Punya Badan Langsing

Walaupun sudah memiliki anak, Vanessa tetap memiliki badan yang langsing bak anak muda. Hal ini terlihat dari salah satu unggahannya yang memperlihatkan dia sedang berpose dengan suaminya.

Vanessa memadukan high neck sleeveless top berwarna putih dengan celana kulot hitam. Rambut pendeknya berponinya dibiarkan tergerai indah. Di sampingnya ada sang suami yang mencium pipinya sambil memegang pinggang istrinya.

Berenang Bersama

Vanessa baru saja mengunggah 6 potret kebersamaan dirinya dengan sang suami di Instagramnya. Unggahan ini sekaligus untuk memberi ucapan selamat ulang tahun untuk suami tercintanya. “Happy birthday papinya gala ❤️ terimakasih untuk mau selalu berjuang membuat aku dan Gala bahagia.. Semoga Allah selalu melindungimu, dan mengabulkan semua harapan dan doa mu 😘🙏🏼” jelas Vanessa. Di salah satu fotonya terlihat dirinya sedang berenang bersama suaminya. Dia tampil seksi dengan bikini berwarna putih hitam. Bikini yang dia pakai memiliki model tali leher. Punggungnya pun tampak terekspos bebas. Ada sang suami yang memeluknya dari belakangnya yang dibalas pelukan manja oleh Vanessa di lengan kanan. Berenang saat malam, keduanya tampak intim dan tersenyum bahagia ke arah kamera.