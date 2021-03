Selebgram Millen Cyrus belakangan ini kembali membuat heboh publik, lantaran diketahui menyalah gunakan obat-obatan. Selain itu, keponakan dari Ashanty ini, juga cukup dikenal dengan gayanya yang fashionable.

Dikutip dari akun Instagramnya @millencyrus, berikut ini adalah gaya Millen Cyrus tampil feminim, dan fashionable.

Dress Plisket





Dalam fotonya ini Millen mengenakan dress plisket warna baby pink, dipadukan dengan heels bewarna senada. Makeup look yang dipilihnya terlihat flawless, cocok dengan dress yang dipakainya. Ia juga menggeraikan rambut panjangnya.

"Cantik banget sumpah parah," kata @in****.

Outwear Kimono Abu-abu





Outwear kimono abu-abu dipadukan dengan hotpants bewarna senada, jadi pilihan ootd (outfit of the day) Millen dalam fotonya ini. Millen Cyrus juga sengaja tak mengenakan inner atau bra, sehingga memperlihatkan sedikit bagian dadanya dengan kulit eksotisnya.

"Mantab," ujar @an****.

Crop t-shirt dan underwear

Kali ini Millen tampil simpel dengan crop t-shirt dan underwear warna hitam. Ia juga memakai shoulder bag warna cokelat koleksi dari Louis Vuitton. Dalam keterangan fotonya itu, Millen sedang berada di salah satu villa di kawasan Pulau Dewata Bali. "Saya kira saya adalah calon istri Anda," tulis Millen. Kaus dan Hotpants

Perpaduan antara kaus motif tie dye ungu, dan hotpants warna hitam. Millen juga menguncir kuda rambutnya, ia juga memilih lipstik warnanya lebih bold. "Apa pendapatmu tentang penampilan ini," katanya.