SELAMA pandemi Covid-19, banyak acara yang mengumpulkan banyak orang terpaksa dibatalkan. Tetapi, belakangan acara-acara tersebut bertransformasi dan dilakukan secara online.

Namarina Youth Dance (NYD) sebagai institusi pendidikan nonformal pertama di Indonesia yang bergerak di bidang seni tari ballet, jazz dance dan kebugaran (fitness), terpaksa mengadakan festival tari secara virtual akibat pandemi Covid-19 yang belum usai.

Pertunjukan tahunan ini akan diadakan pada Minggu, 7 Maret 2021 mendatang yang akan ditayangkan melalui akun Youtube. Festival ini akan diadakan dari Gedung Kesenian Jakarta.

Andhini Rosawiranti selaku Resident Choreographer NYD mengaku tantangan yang dilalui mereka tahun ini cukup besar. Terlebih karena para penari lebih sering berlatih secara virtual.

"Tantangannya cukup besar ya karena di masa ini kita enggak bisa latihan terlalu rutin di studio. Kita latihannya selalu lewat online," ujarnya pada Press Conference Virtual Dance Performance NYD dengan tema The Story of Man: In Search of New Ideals pada Selasa (2/3/2021).

Akan tetapi, melihat semangat yang ditunjukkan oleh para penari membuat Andhini menjadi lebih optimis bahwa pertunjukkan virtual dance tersebut akan berjalan baik.

"Sementara kita keterbatasan ruang dan jam latihan, tetapi dengan melihat semangat para penari, kita pasti bisa melakukannya," ujarnya.

Virtual Dance Performance NYD dengan tema The Story of Man: In Search of New Ideals ini akan dibagi menjadi 4 sesi utama, yang terdiri dari Babak 1: Man and Natura, Babak 2: Age of Reason, Babak 3: The 20 & 21 Century, Babak 4: The New Normal.

The Story of Man: In Search of New Ideals ini akan dibawakan oleh 18 penari muda berbakat dari NYD dan akan bekerja sama dengan pekerja seni yang bergerak di bidang pendukung seni pertunjukan seperti virtual art, musik, dan tata panggung guna terus melancarkan roda kesenian di Indonesia.

