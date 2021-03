BALLET, jazz dance, dan kebugaran (fitness) memang sudah berkembang pesat di Indonesia. Namarina Youth Dance (NYD) adalah institusi pendidikan nonformal pertama di Indonesia yang bergerak dibidang seni tari ballet, jazz dance dan fitness.

NYD tidak pernah berhenti mengembangkan kegiatan ballet, jazz dance, dan fitness di tanah air dan telah banyak menghasilkan guru dan penari ballet, jazz dance serta instruktur senam yang handal dan berdedikasi tinggi di bidangnya.

Didirikan sejak tahun 1956 oleh Almarhumah Nanny Lubis yang mempunyai misi untuk turut serta membangun bangsa yang sehat dan kuat.

Dalam rangka bertahan di tengah pandemi, festival tari yang biasa di gelar oleh NYD pun memiliki tema yang disesuaikan dengan keadaan. Mereka akan mengusung tema The Story of Man: In Search of A New Ideal pada pertunjukkan yang akan dilaksanakan pada Minggu 7 Maret mendatang secara virtual.

Tema tersebut pun berlatar dari manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Kemajuan manusia tidak terlepas dari kemampuannya untuk mengagumi, mempelajari, dan menanggapi alam sebagai sumber inspirasi di segala lini kehidupan.

"Pertunjukan kali ini menuturkan perjalanan umat manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, termasuk periode new normal," tutur Associate Artistic Director Irrninta Dwitika pada Press Conference Virtual Dance Performance NYD dengan tema The Story of Man: In Search of New Ideals, Selasa (2/3/2021).

Ia pun mengatakan, di masa pandemi NYD mengajak untuk merenungkan kembali apa saja yang sudah kita kerjakan selama ini, sehingga kita bisa belajar dari sejarah dan mencari solusi demi keberlanjutan hidup di masa depan.

"Jadi kita selalu menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Kebetulan karena lagi pandemi kita bisa kembangkan jadi sesuatu yang baru," ujarnya.

Sementara itu, Virtual Dance Performance NYD dengan tema The Story of Man: In Search of New Ideals ini akan dibagi menjadi 4 sesi utama, yang terdiri dari Babak 1: Man and Natura, Babak 2: Age of Reason, Babak 3: The 20 & 21 Century, Babak 4: The New Normal.

The Story of Man: In Search of New Ideals ini akan dibawakan oleh 18 penari muda berbakat dari NYD dan akan bekerja sama dengan pekerja seni yang bergerak di bidang pendukung seni pertunjukan seperti virtual art, musik, dan tata panggung guna terus melancarkan roda kesenian di Indonesia.