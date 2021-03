Melakukan aktivitas yang sama setiap hari, baik itu rutinitas bekerja, belajar atau mengurus rumah, wajar jika suatu saat kita akan menemui titik jenuh. Apa lagi di masa pandemi seperti sekarang karena bekerja dari rumah alias WFH tidak selamanya menyenangkan.

Ada kalanya kita akan merasa bosan. Itu sangat wajar. Ayo coba istirahat sejenak dan refreshing! Berikut ini ada rekomendasi sejumlah aktivitas untuk mengusir rasa bosan yang bisa Anda lakukan tanpa harus keluar rumah.

Menonton Film

Foto : by Freepik

Menonton film merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang bisa Anda lakukan saat sendirian di rumah. Terlebih untuk Anda yang memang menyukai banyak jenis film seperti action, melodrama atau bahkan horor. Nah, maraton nonton bisa Anda lakukan untuk menghilangkan penat dan rasa bosan. Tapi ingat, jangan terlalu seru nonton sampai menelantarkan pekerjaan yang belum selesai ya.

Berkebun di Rumah

Berkebun tanaman hidroponik kini menjadi gaya hidup atau lifestyle baru di masa pandemi. Berkebun memang bisa jadi alternatif untuk Anda yang sedang mencari aktivitas penghilang rasa bosan. Menanam tanaman hidroponik ternyata juga mudah karena tidak butuh banyak lahan.

Anda bisa menanam bunga, buah atau sayur. Salah satu jenis bunga yang populer karena mudah ditanam adalah bunga matahari. Anda bisa menggunakan Benih Bunga Matahari Let's Plant yang bisa diperoleh dengan mudah di ACE.

Foto : Dok Ace Hardware

Cara menanamnya sangat mudah. Tinggal tuangkan media tanam yang terdapat dalam kemasan ke dalam pot lalu taburkan beberapa benih dalam pot. Selanjutnya, Anda dapat mengikuti petunjuk yang sudah terdapat dalam kemasannya. Set bibit tanaman seperti ini sangat cocok untuk Anda yang merupakan pemula dalam hal bercocok tanam atau dapat digunakan untuk mengajarkan si kecil cara bercocok tanam.

Selain bunga matahari, ada juga benih sayuran dan buah. Salah satunya Benih Tomat Let's Plant. Panduan menanam dan perawatan sudah tertera jelas di kemasannya, jadi akan sangat memudahkan Anda yang ingin mulai berkebun di rumah.

Foto : Ace Hardware

Bermain dengan Hewan Peliharaan

Memiliki hewan peliharaan juga bisa membantu menghilangkan stress saat di rumah saja. Habiskan waktu dengan bermain dan grooming anak-anak bulu kesayangan Anda.

Untuk grooming sehari-hari, Anda dapat menggunakan Sarung Tangan Grooming Paws N Tail. Pakai sarung tangan ini, lalu tempelkan ke badan hewan peliharaan Anda dengan gerakan seperti mengelus.

Foto : Ace hardware

Bulu-bulu yang rontok akan langsung terangkat. Sarung tangan ini terbuat dari bahan sintetis yang aman bagi hewan peliharaan. Jadi lebih mudah dan cepat! Mereka juga pasti akan lebih senang dan nyaman.

Untuk Anda yang memiliki hewan dengan bulu tebal, proses mengeringkan bulunya setelah mandi kerap jadi tahap yang paling melelahkan. Anda bisa menggunakan Pengering Bulu Hewan Paige Dryer Series Paws N Tail agar bulu hewan peliharaan Anda bisa kering dengan cepat.

Foto : Ace Hardware

Terbuat dari material yang berkualitas, pengering bulu hewan ini tidak hanya cocok untuk penggunaan di rumah namun juga cocok untuk kebutuhan salon hewan. Cara menggunakan pet blower ini sangat mudah dan desainnya ergonomis sehingga mudah dibawa.

Merawat Diri

Foto : By Freepik

Merawat dan memanjakan diri bisa menjadi salah satu cara untuk menghabiskan waktu ketika sedang bosan di rumah. Anda bisa membuat sendiri ramuan untuk masker wajah, masker rambut atau kulit. Cara membuat masker DIY (do it yourself) juga tidak sulit. Bagi Anda yang ingin mencerahkan kulit wajah dan tubuh, Anda bisa membuat masker dari bangkuang atau buah-buahan lainnya yang memiliki manfaat untuk mencerahkan warna kulit.

Baca Buku dan Mendengarkan lagu

Foto : By Freepik

Istirahatkan mata Anda sejenak dari layar HP dan laptop. Ambil buku yang sudah Anda beli tapi belum sempat dibaca hingga selesai. Sempurnakan dengan menyetel musik favorit Anda. Bagi Anda yang memang hobi membaca buku dan mendengarkan musik, cara ini dijamin akan membuat mood Anda jadi lebih baik.

Nah, ternyata banyak kan yang bisa Anda lakukan di rumah saat bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Satu hal yang pasti, kalau mau cari benih tanaman, perlengkapan berkebun dan alat grooming hewan peliharaan, Anda bisa langsung ke store ACE terdekat. Selain itu, produk ACE juga bisa dibeli lewat ACE Online dan aplikasi MISS ACE. Belum punya aplikasinya? Download sekarang di smartphone Anda ya!

