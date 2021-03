Drama Korea The Penthouse: War In Life sudah memasuki musim tayangnya yang ke-2. Sejak penayangan perdana, The Penthouse 2 yang dibintangi Kim So Yeon, Lee Ji Ah dan Eugene Kim ini berhasil meraih kesuksesan besar.

Selain intrik cerita, gaya penampilan para tokoh utama jadi salah satu yang menarik perhatian. Contohnya gaya fashion mewah Kim So Yeon yang memerankan tokoh Cheon Seo Jin, sang primadona jahat di Hera Palace.

Berperan sebagai ketua yayasan sekolah musik prestisius di Korea, wajar saja outfit yang dipakai oleh Kim So Yeon selalu mewah dan berharga fantastis. Merangkum akun Instagram, @kdrama_fashion, Rabu (3/3/2021) berikut 5 potret outfit mahal Kim So Yeon, sang primadona jahat di The Penthouse.

1. Setelan suit formal

Pada adegan pulang dari Amerika menuju Seoul di episode pertama season 2, Kim So Yeon mengenakan setelan suit formal warna putih. Suit formal warna putih keluaran AVOUAVOU ini dijual terpisah loh.

Atasan blazer, Silk Slim Line Single Tailored Jacket dibanderol USD925 atau kurang lebih Rp13 juta. Sementara, celana bawahan, Silk Slim-Leg Pants dijual USD550 atau sekira Rp7,7 juta. Menjadikan total satu baju ini, seharga Rp20,7juta.

2. Long coat

Di episode kedua season 2 adegan dengan sang putri, Ha Eun Byeol, Kim So Yeon terlihat memakai coat panjang warna beige. Long coat satu ini adalah salah satu koleksi dari AVOUAVOU, Leather Flare Long Coat yang dibanderol USD2335 atau sekira Rp32,8juta per piece.

3. Jubah mandi





Untuk jubah mandi atau bathrobe saja, karakter Cheon Seo Jin tampil dengan jubah mandi mewah warna putih. Jubah mandinya itu merupakan koleksi rancangan rumah mode Versace, I Love Baroque Bathrobe yang dijual seharga USD595 atau kurang lebih Rp8,5 juta! Fantastis bukan?

4. Gaun tidur sutra

Berperan sebagai primadona, gaun tidur yang dipakai Kim So Yeon pun tetap harus mewah dan branded. Contohnya saat di episode 3 pekan lalu, perempuan kelahiran 1980 ini terlihat memakai gaun tidur berbahan kain sutra, Avito Silk Long Gown, Champagne yang dijual USD684,5 atau sekira Rp9,8 juta per satu helainya. 5. Trench coat

Di potongan adegan pertengkaran bersama sang mantan suami di episode keempat pekan lalu. Kim So Yeon tampil elegan dan anggun dalam balutan trench coat mewah dari sutra, Raglan Maxi Silk Trench Coat yang merupakan salah satu koleksi rancangan AVOUAVOU. Harganya? USD1675 atau kurang lebih Rp24juta per piece. Tidak murah bukan?