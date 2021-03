BERTAHUN-TAHUN tak muncul di layar drama, akhirnya aktor papan atas Song Joong Ki memulai comebacknya di dunia drama lewat serial drama, Vincenzo yang saat ini tengah begitu populer.

Didapuk sebagai peran utama, memerankan karakter sebagai pengacara mafia Italia, Vincenzo Cassano, Song Joong Ki hadir dengan penampilan bergaya dandy, formal, rapi, dan mewah. Salah satunya diperlihatkan lewat pemakaian sederet arloji branded yang mahal dan berdesain mewah, yang selalu tersemat di pergelangan tangan Song Joong Ki.

Penasaran ingin lihat dan tahu seperti apa sih potret arloji atau jam tangan mewah yang dipakai Song Joong Ki di drama Vincenzo? Menghimpun akun Instagram ‘kdrama_fashion’, yuk intip uraian singkat 4 arloji mewah Song Joong Ki yang harganya sukses bikin mata melotot berikut ini.

Arloji chronograph

Masih dari salah satu koleksi rancangan high brand HUBLOT, kali ini untuk beradegan minum kopi saat berada di kantor, Joong Ki terlihat memakai Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold 45mm warna hitam. Harganya? Mencapai USD30.800 atau sekira Rp440,4 juta per satu unit. Fantastis bukan?

Hitam klasik

Di episode 4, untuk adegan menyesap secangkir espresso, Song Joong Ki diketahui mengenakan arloji kulit berdesain klasik warna hitam dari HUBLOT, Classic Fusion 45MM Chronograph Titanium King Gold yang dijual seharga USD15.380 atau sekira Rp220,4 juta!

Arloji warna hitam kecoklatan

Salah satu jam tangan koleksi keluaran ZENITH juga dipakai oleh bintang drama Descendants of The Sun satu ini. tepatnya di salah satu adegan untuk episode 3, Joong Ki memakai arloji Chronomaster El Primero Open warna hitam kecoklatan yang dibanderol seharga USD10.300 atau kurang lebih Rp147,3juta per satu unitnya.

Zenith classic

Masih dari episode 4 yang tayang pekan lalu, pria lulusan Universitas Sungkyunkwan kedapatan juga memakai jam tangan hitam Defy Collection Defy Classic dari ZENITH yang kali ini harganya USD6.800 atau sekira Rp97,2juta saja.