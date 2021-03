RUMAH dengan disain minimalis memang tengah digemari, lantaran harga tanah yang semakin tinggi. Rumah minimalis pun sangat cocok dengan keluarga baru yang baru memiliki momongan atau mungkin sedang merencanakan.

Meski demikian, disain minimalis bukan berarti sekadar kecil. Meskipun minimalis, tapi apa yang ada di rumah kita harus dibuat agar kita tetap nyaman berada di dalamnya.

Berikut ini inspirasi design kamar mandi minimalis yang sangat nyaman dipandang mata dan bikin betah berlama-lama di dalamnya, seperti dilansir dari Highend.

Kiat Komposisi

Perpaduan dari beragam warna dan bentuk dari ubin, lemari, cermin, serta gantungan handuk pada kamar mandi di Nagatach? Apartment oleh Adam Nathaniel Furman ini membentuk komposisi indah yang sungguh nikmat dipandang.

Lampu Tersembunyi

Pojokan wastafel oleh David Adjaye ini menarik sekali dengan perpaduan elemen kayu dengan cermin beralas oval, yang di-highlight dengan adanya penerangan oleh lampu di belakang cermin yang tidak kentara.

Sentuhan Emas

Tak harus semua berlapis emas untuk mendapatkan kamar mandi bernuansa mewah, seperti proyek oleh Winter Architecture ini. Ubin bermotif abu-putih dan ubin persegi panjang berwarna putih menjadi latar belakang yang kontras dengan elemen-elemen logam berwarna emas.

Satu Warna

Limpahkan warna yang cerah pada keseluruhan kamar mandi anda agar terasa lebih hidup, seperti Minimal Fantasy apartment oleh Patricia Bustos Studio ini.

Ubin Unik



Ubin keramik berwarna biru pada kamar mandi proyek House 6 by Zooco Estudio ini diberi garis putih, dan sebaliknya ubin keramik berwarna putih dibatasi garis berwarna biru. Ubin juga digunakan untuk membentuk struktur pada kamar mandi untuk menambah dimensi.



Pop of Color



Rylett House oleh Studio 30 Architects membuat kamar mandi yang sungguh eye-catching dengan sebuah dinding berwarna kuning dan garis-garis hitam tebal dan tegas diantara dinding lain yang didominasi ubin berwarna putih.



Asri Segar



Meskipun kamar mandi ini bernuansa abu dengan meja rias dan lantai granite dengan finishing matte yang berwarna kalem, firma disain Bloco Arquitetos menambahkan tanaman hijau untuk memberi aksen ‘hidup’.



Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.