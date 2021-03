KABAR tak sedap kembali tertuju pada sosok Meghan Markle, Duchess of Sussex sekaligus istri dari Pangeran Harry. Tengah ramai beredar kabar, bahwasanya selama tinggal di Istana Kensington, Meghan diklaim pernah melakukan tindakan perundungan kepada para pembantu istana.

Menurut laporan Page Six, dari keterangan para sumber kepada surat kabar Inggris, The Times of London, kala itu Meghan sampai membuat staf istana tersebut menangis.

Kejadian ini disebutkan terjadi ketika Meghan tinggal di Istana Kensington, jelang pernikahannya dengan Pangeran Harry pada Mei 2018. Disebutkan pula, ada dua orang staf senior istana yang diduga diintimidasi, sampai akhirnya memilih untuk hengkang dari pekerjaannya di istana kerajaan Inggris.

Merespon isu miring yang tersiar pada Selasa malam waktu Inggris, mengenai dirinya yang dituduh menjadi pelaku tindakan perundungan alias bullying. Tak butuh waktu lama Meghan pun langsung buka suara. Lewat juru bicara resminya, Meghan mengaku begitu sedih dituding telah melakukan tindakan bullying.

"Duchess of Sussex merasa sedih dengan ‘serangan’ ini terhadap karakter dirinya. Terutama mengingat dirinya sebagai seseorang yang menjadi sasaran bullying dan sangat berkomitmen untuk mendukung orang-orang yang mengalami rasa sakit dan trauma," bunyi pernyataan resmi Meghan lewat sang juru bicara resmi, mengutip Hellomagazine, Rabu (3/3/2021).

Kabar mengenai klaim tindak perundungan yang dilakukan Meghan ini hadir, tak lama usai cuplikan tayangan wawancara eksklusif Meghan dan Pangeran Harry bersama presenter ternama dunia, Oprah Winfrey dirilis ke publik.

Di wawancara tersebut, Meghan dan Harry disebutkan akan berbicara soal keputusan keduanya untuk meninggalkan keluarga kerajaan di Inggris dan pindah ke Amerika untuk bermukim di California, memboyong sang putra, Archie.

