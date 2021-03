SEMAKIN banyak dokter yang mau membagikan ilmunya ke masyarakat lewat media sosial, salah satunya Alexandra Clarin Hayes. Dokter cantik ini punya caranya sendiri mengedukasi pengikutnya di Instagram.

Di salah satu unggahan, Dokter Alexandra membagikan informasi seputar profesi dokter. Ya, di situ dia mencoba menjawab mitos-mitos yang kerap dilempar netizen tentang dokter.

"Jadi dokter boleh buta warna? No. Jadi dokter enggak boleh pakai kacamata? No. Jadi dokter Jadi dokter badannya harus tinggi? No. Jadi dokter harus jago banget matematika, fisika, kimia? No. Jadi dokter, lulus, langsung kaya? No," isi kontennya.

Terlepas dari itu, pesona dokter cantik Alexandra bisa memalingkan dunia Anda. Ya, dengan rambut panjang dan pesona dirinya yang menarik, siapapun akan jatuh cinta dengannya. So, berikut ini foto-foto dokter cantik Alexandra Clarin Hayes:

Jaket merosot

Cara berpakaian dokter cantik ini patut diacungi jempol. Dia tak segan-segan untuk bergaya sedikit nakal dengan menurunkan jaket putihnya untuk memperlihatkan lengan. Ia padukan jaket tersebut dengan sleeveless top hitam dan celana ber-pattern. Gayanya ala selebgram banget, ya.

Outfit selesai nge-gym

Sesuai dengan keterangan fotonya, 'Outfit post gym be like', dokter Alexandra mengenakan crop top lengan panjang putih dipadukan rok pendek. Sepatu olahraga masih dia gunakan. Gayanya kece banget!

Kasih senyum buat netizen

Nah, kalau ini foto close-up yang eye catching banget. Dokter Alexandra mengenakan baju merah dengan aksen v-neck yang membuat tampilannya menarik.

Tak ada yang lebih indah di sini selain senyumannya. Kelopak mata diulas eyeshadow warna corral-browny seperti itu membuat pesonanya semakin terpancarkan.

Selfie cantik Duh, sambil megang bunga dari siapa tuh? Dokter Alexandra membagikan foto selfie sambil memegang bunga untuk momen tahun barunya. Outfit merah dengan riasan bibir merah membuat foto ini sangat menarik meski terkesan simple. Foto dengan jas putih Kurang afdol rasanya kalau tidak berfoto dengan jas putih khas dokter. Di foto ini, dia terlihat sangat berbeda, mungkin karena rambutnya yang jelas terlihat dan senyum tipisnya yang memabukkan. Dokter cantik ini memang pantas jadi idola banyak netizen.