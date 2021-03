Nyeri sinus bisa sangat mengganggu. Sinus terdiri dari dua jenis, akut dan kronis. Meskipun sinusitis kronis membutuhkan antibiotik, sinusitis akut juga dapat dirawat di rumah.

Infeksi sinus disebabkan karena alergi debu, bahan kimia atau iritan. Itu terjadi ketika saluran hidung Anda meradang dan terinfeksi. Beberapa gejala umum termasuk sakit kepala, nyeri pada wajah, nyeri pada sinus, telinga, gigi, demam, pembengkakan wajah, sakit tenggorokan, hidung tersumbat dan batuk.

Kondisi tersebut hanya dapat didiagnosis melalui pemeriksaan fisik. Jadi, jika Anda menghadapi salah satu gejala di atas, Anda harus mengunjungi dokter. Tetapi sebelum Anda pergi ke dokter, berikut lima pengobatan rumahan yang bisa Anda coba, sebagaimana dilansir Times of India.

1. Minum banyak air

Menjaga diri Anda terhidrasi mencegah Anda dari dehidrasi adalah cara terbaik untuk meredakan penyakit ini. Seseorang harus mengonsumsi lebih banyak cairan untuk mendapatkan kelegaan dari nyeri sinus. Cairan membantu dengan mengencerkan lendir dan dengan demikian membawa kelegaan ke saluran hidung.

2. Pakai uap air

Uap membantu saluran hidung yang tersumbat. Jika Anda tidak memiliki alat pengukus, rebus air, ambil handuk dan tambahkan mint ke dalam air, lalu hisap uapnya.

3. Makan sup panas

Secangkir sup panas dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Anda dapat memilih sup apa saja yang Anda suka, sesuai selera Anda. Uap dari sup dan bahan-bahan sehat di dalamnya dapat membantu membersihkan sinus Anda.

4. Cuka apel

Cuka apel memiliki banyak manfaat kesehatan dan salah satunya adalah menghilangkan sakit sinus. Minumlah cuka sari apel dengan air hangat atau teh untuk meredakan nyeri sinus.

