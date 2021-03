Kasus obesitas di masyarakat selama pandemi Covid-19 meningkat dengan pesat. Hal ini disebabkan perubahan kebiasaan masyarakat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selama PPKM, sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas di dalam rumah. Kondisi ini juga dibarengi dengan peningkatan waktu berada di depan gadget. Hal inilah yang memicu meningkatnya obesitas di masyarakat.

Koordinator Kelompok Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM, Yusra Egayanti, S.Si, Apt, MP menjelaskan, kelebihan berat badan dan obesitas sebenarnya dapat dicegah sejak dini.

“Caranya dengan pengaturan pola makan dengan prinsip gizi seimbang. Salah satunya dengan membatasi asupan gula garam lemak yang dikonsumsi,” ujar Yusra, dalam workshop ‘Cerdas Baca Label Kemasan, Hindari Risiko Obesitas’ Kamis (4/3/2021).

Lebih lanjut, Yusra menjelaskan salah satu upaya untuk mengetahui asupan gula, garam, dan lemak dari pangan olahan kemasan. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam membaca label kemasan pangan olahan yang dikonsumsi.

“Masyarakat harus selalu memperhatikan empat informasi nilai gizi dalam label kemasan yaitu jumlah sajian per kemasan, energi total per sajian, zat gizi (lemak, lemak jenuh, protein, karbohidrat (termasuk gula)) dan persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) per sajian,” tuntasnya.

(DRM)