Siapa menyangka judul lagu klasik, Fly Me To The Moon milik legenda Frank Sinatra, puluhan tahun kemudian bisa menjadi kenyataan? Ya, pria asal Jepang, miliuner dan CEO retail fesyen Zozo, Yusaku Maezawa sedang mencari teman traveling untuk ikut bersama dirinya traveling ke bulan.

Yusaku diketahui sejak 2018 memang terdaftar sebagai orang pertama yang akan ikut dalam trip perjalanan luar angkasa bersama Elon Musk, SpaceX pada 2023.

Mengutip NBC News, Kamis (4/3/2021) lewat akun Twitter pribadinya, Yusaku membuka iklan ajakan terbuka bagi semua orang dengan latar belakang apapun, tepatnya delapan orang yang mau ikut dalam rombongan trip perjalanan luar angkasa ke bulan tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Yusaku disebutkan siap menangggung seluruh biaya dari delapan orang yang terpilih dalam misinya yang disebut dearMoon itu.

“Aku telah membeli semua kursinya, sehingga ini akan menjadi perjalanan private,” kata Yusaku.

Yusaku menambahkan, trip ke luar angkasa menuju bulan SpaceX itu akan membawa total sebanyak 12 orang yang akan menempuh perjalanan selama kurang lebih satu pekan.

Awalnya, pria berusia 45 tahun ini berencana hanya ingin mengajak 6 sampai 8 orang untuk bergabung dengan dirinya. Tapi akhirnya memutuskan untuk menambah jumlah kuota para calon pelamar.

“Saya ingin menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seniman maka Anda adalah seorang seniman,” pungkas Yusaku.

Yusaku sendiri selama ini, di kalangan masyarakat Jepang memang sudah familiar sebagai miliuner yang tak segan merogoh kocek pengeluaran dengan nominal tinggi untuk hobi seni dan olahraga yang ia minati.

