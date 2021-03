KABAR mengenai tindak bullying atau perundungan yang dilakukan oleh Duchess of Sussex, Meghan Markle kepada para staf di Istana Kensington semakin bergulir membesar bak bola salju.

Dilapor Page Six, Kamis (4/3/2021) pada Rabu 3 Maret kemarin secara resmi pihak Istana Buckingham diketahui telah menggelar penyelidikan terkait dugaan tindakan perundungan Meghan Markle kepada staf senior kerajaan.

“Kami jelas sangat prihatin dengan tuduhan yang ada di The Times, terkait klaim yang dibuat oleh mantan staf The Duke dan Duchess of Sussex, ” bunyi pernyataan Istana Buckhingham, seperti dilapor Yahoo News United Kingdom.

Untuk diketahui, dalam artikel yang dipublikasikan di media surat kabar Times of London, istri Pangeran Harry tersebut dituduh telah menciptakan suasana lingkungan yang tak sehat alias toxic dan manipulatif di antara para pegawai-pembantu kerajaan.

Pihak Istana Buckhingham menambahkan, penyelidikan ini mereka gelar langsung dengan melibatkan para staf dari divisi sumber daya manusia atau human resources kerajaan.

“Tim SDM kami akan melihat keadaan yang disebutkan dalam artikel tersebut. Termasuk, anggota staf yang terlibat pada saat itu, dan mereka (staf istana) yang resign dari rumah tangga kerajaan akan diundang untuk berpartisipasi,” lanjutan pernyataan Istana Buckingham.

Pihak kerajaan Inggris melalui Istana Buckingham dengan tegas juga menyatakan, mereka tak mentolerir tindakan bullying di lingkungan istana.

“Rumah Tangga Kerajaan sendiri telah menerapkan kebijakan tentang martabat di tempat kerja (Dignity at Work) selama bertahun-tahun dan tidak akan mentolerir tindakan penindasan atau pelecehan di tempat kerja,” penutupan pernyataan istana.

(mrt)