PEMERAN drama River Where The Moon Rises, Ji Soo, didepak lantaran masalah bullying yang pernah dia lakukan. Meskipun, masalah tersebut sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjadi artis.

Nama aktor tampan pendatang baru yang tengah melejit, Na In Woo pun disebut sebagai pengganti Ji Soo. Na In Woo sedang jadi sorotan, bukan hanya sukses meraih perhatian pencinta drama Korea berkat perannya di drama populer Mr.Queen.

Jago akting, tampan, bertubuh tinggi dan atletis, bahkan andal memainkan alat musik. Na In Woo memang penuh pesona. Tak perlu berlama-lama, yuk intip 5 potret ganteng Na In Woo, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram pribadinya berikut ini.

Berbalut Hanbok

Menampilkan jati dirinya sebagai orang Korea asli. Khusus untuk merayakan momen tahun baru Lunar Year baru-baru ini, Na In Woo ganteng maksimal dalam balutan busana Hanbok warna midnight sky blue yang megah. “Ya Allah, ganteng banget,” seru netizen pemilik akun bernama Eab***lyd

Anak band

Mengenakan jaket hoodie warna abu-abu dan celana jeans saat memetik gitar listrik di pangkuannya. Na In Woo pamer pesonanya sebagai pria yang bisa memainkan alat musik. Siapa coba yang tidak terpesona? “Jodoh orang ganteng banget,” kata netizen dengan akun bernama Septiana.***i

Gagah dengan kostum perang

Nah kalau yang ini adalah potret betapa gagahnya Na In Woo saat mengenakan kostum perang khusus tentara Korea di jaman kerajaan Joseon. Penampilan Na In Woo ketika memerankan karakter sebagai seorang Panglima Kim Byeong In di drama Mr. Queen.

Bare face Punya paras tampan dengan alis tebal dan hitam, hidung mancung dan mata bulat sempurna ditambah kulit wajahnya yang mulus. Tentu saja pria pemilik tinggi tubuh 187sentimeter ini percaya diri mengunggah swafoto wajah bare face asli miliknya, polos tanpa dipulas makeup sedikit pun. Fesyen musim semi Bukan hanya ganteng saat mengenakan setelan outfit khas kerajaan Joseon. Kegantengan Na In Woo tak berkurang saat memakai setelan busana modern yang trendi dan modis, contohnya outfit berkonsep musim semi satu ini. Memadukan kaus Turtleneck warna ivory dan cardigan berkancing depan bermotif warna teracotta dan straight pants berwarna senada dengan atasan turtleneck yang ia kenakan. Sepasang sepatu keds model klasik berwarna kuning, makin menyempurnakan gaya fesyen musim semi ala Na In Woo.