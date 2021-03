Cinta Laura menjadi perbincangan netizen karena unggahan foto seksinya di akun Instagram pribadinya. Cinta tampil seksi berpose di tepi kolam renang.

Cinta Laura seksi mengenakan swimsuit yang memperlihatkan body goals-nya. Terlihat perut berotot Cinta hasil dari rutin berolahraga.

Netizen pun dibuat terpana dengan penampilan Cinta Laura yang seksi dengan body goals-nya. Selain itu, mereka juga terkesima dengan kecantikan Cinta.

"Omg body goals," puji @linviav

"Cantik pinter body goals gapaham lagi," sambung @anggiiuw

"😍cantik bgt ,tubuh yang bagus terawat👍👍," tutur @dwi_mawartiningrum

"Lemak menangis melihat ini😢," celetuk @iisfitriasari

Sementara itu, netizen lain justru salfok dengan model swimsuit Cinta Laura. Mereka bingung bagaimana cara memakai swimsuit dengan model tali yang tak biasa.

"Gua dri tdi mikir makenya gmn, klau gua kek nya gk bisa pkenya," tutur @apriyantiliz_92

"Gemes banget. Memikirkan gimana cara pakai swimsuitnya kalau di aku 😂 #cintalaurakiehl #kiehlers Morning Friday Fresh, Cinta!," ungkapnya @riskaeiuo

"Seems like ribet to wear lah," celetuk @queennwong

(hel)