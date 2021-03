BUAH-BUAHAN memang sangat baik untuk dikonsumsi. Hampir semua buah memiliki manfaatnya masing-masing, meskipun tidak semua orang suka dengan rasa buah tersebut.

Nah, salah satu buah yang kerap menjadi kegemaran orang adalah pisang. Selain karena mudah untuk dimakan, rasa pisang yang manis juga sangat disukai oleh banyak orang.

Meski demikian, pisang tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak, karena dapat membuat sakit kepala dan kantuk. Hal tersebut disebabkan kandungan asam amino pada pisang yang melebarkan pembuluh darah.

Dari kesehatan hingga kecantikan, berikut MNC Portal Indonesia berikan 5 manfaat mengonsumsi pisang seperti dilansir dari Healthxchange.

Menyehatkan jantung

Kalium dalam pisang baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah Anda. Pisang berukuran sedang akan menyediakan sekitar 320-400 mg kalium, yang memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan kalium harian Anda.

Kalium membantu tubuh Anda menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Selain itu, pisang juga rendah sodium. Kombinasi natrium rendah dan kalium tinggi membantu mengontrol tekanan darah tinggi.

Mengatasi masalah pencernaan

Pisang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan. Pisang berukuran sedang akan menyediakan sekitar 10-12% dari kebutuhan serat harian Anda. Badan Promosi Kesehatan Singapura merekomendasikan asupan serat makanan harian 20g untuk wanita dan 26g untuk pria.

Serat larut dan tidak larut berperan penting dalam kesehatan Anda. Serat larut membantu tubuh Anda mengontrol kadar gula darah dan membuang zat berlemak seperti kolesterol.

Sedangkan serat tidak larut menambah berat dan kelembutan pada tinja, sehingga memudahkan Anda untuk buang air besar secara teratur. Ini membantu menjaga usus Anda tetap sehat dan aman dari bakteri berbahaya.

Sumber vitamin C

Anda mungkin tidak mengasosiasikan pisang dengan vitamin C tetapi pisang berukuran sedang akan menyediakan sekitar 10% dari kebutuhan vitamin C harian Anda. Seperti diketahui, vitamin C berfungsi untuk melindungi tubuh Anda dari kerusakan sel dan jaringan.

Seperti, tubuh Anda menyerap zat besi dengan lebih baik, memproduksi kolagen (protein yang menyatukan kulit dan tulang), serta mendukung kesehatan otak dengan memproduksi serotonin, yakni hormon yang mempengaruhi siklus tidur kita, suasana hati, dan pengalaman stres dan nyeri.

Bagus untuk kulit

Mangan yang terkandung dalam pisang bagus untuk kulit Anda. Satu pisang berukuran sedang menyediakan sekitar 13% dari kebutuhan mangan harian Anda. Mangan membantu tubuh Anda membuat kolagen dan melindungi kulit serta sel lain dari kerusakan akibat radikal bebas.

Rendah kolesterol

Pisang mengandung tiga gula alami yakni sukrosa, fruktosa dan glukosa. Ini memberi Anda sumber energi yang bebas lemak dan kolesterol.

Oleh karena itu, pisang sangat ideal, terutama untuk anak-anak dan atlet, untuk sarapan, sebagai camilan siang hari, atau sebelum dan sesudah olahraga.