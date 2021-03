Hampir setiap hari sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan. Itu artinya masyarakat memasuki musim hujan. Nah selama musim hujan, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang wajib dilakukan.

Kuman dan bakteri memang semakin aktif dan mudah menyebar selama musim penghujan. Terlebih selama masa pandemi virus corona Covid-19, kesehatan dan imunitas tubuh harus tetap terjaga. Merangkum dari Avonhealthcare, berikut tips menjaga kebugaran di musim hujan.

1. Mandi dan keramas usai terkena hujan

Mandi dan keramas dengan air panas atau hangat, merupakan tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari kuman yang menyebabkan terjadinya infeksi di musim hujan.

2. Sediakan payung atau jas Hujan

Para peneliti menemukan bahwa saat tubuh kedinginan, terutama bagian kaki, akan rentan terserang gejala flu. Cara agar dapat menjaga kehangatan tubuh adalah membatasi aliran darah ke kaki. Gunakanlah payung atau jas hujan jika terjebak dalam hujan.

3. Konsumi Vitamin C

Vitamin C, baik dalam sumber alami atau suplemen dapat membantu mempercepat pemulihan dari serangan virus flu. Asupan sehat mengandung vitamin C dapat membantu memperkuat antibodi dan mengurangi keparahan flu. Cobalah untuk memasukan paprika, pepaya dan nanas ke dalam makanan, karena mereka sumber vitamin C yang baik.

4. Makan dan minum air hangat

Hangatkan tubuh dengan mengonsumsi minuman atau makanan hangat. Teh hijau dan coklat panas adalah pilihan yang baik. Selain itu, semangkuk sup panas juga bukan ide yang buruk untuk menghangatkan tubuh. Cara ini dapat mencegah Anda masuk angin atau infeksi lain yang terjadi karena perubahan suhu tubuh.

5. Menjaga kebersihan lingkungan

Pada musim hujan, orang lebih cenderung tinggal di dalam rumah dan menutup jendela agar tetap hangat. Meskipun terlihat bagus dan nyaman, penting untuk dicatat bahwa kuman lebih cenderung menyebar, sehingga kebersihan adalah kuncinya. Agar Anda tidak mudah masuk angin dan tetap bersih jagalah kebersihan lingkungan dengan cara mencuci tangan secara teratur.

